Zástupci nové pražské koalice dnes podepíší smlouvu a britská dohoda o Brexitu

Zástupci nové pražské koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) podepíšou v pondělí koaliční smlouvu a programové prohlášení. Strany se v uplynulých týdnech již dohodly na kandidátovi na primátora, kterým bude lídr Pirátů Zdeněk Hřib. Domluveno mají i obsazení rady a magistrátních výborů. Koalice má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. Vítěz voleb ODS a dosud vládnoucí ANO budou v opozici.

Bez Pospíšila a Čižinského. Vedle koaliční smlouvy strany podepíšou ještě další společné dokumenty. „Součástí bude program, odpovědnosti za jednotlivé gesce v radě a koaliční mechanismy,“ sdělila ČTK zastupitelka Michaela Krausová (Piráti). Náměstky primátora budou Adam Scheinherr (Praha Sobě), Pavel Vyhnánek (Praha Sobě), Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu) a Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu). Za Piráty budou v radě ještě Vít Šimral a dosavadní zastupitel Adam Zábranský, za Spojené síly pro Prahu Hana Marvanová a Jan Chabr (TOP 09). Radními za Prahu Sobě se stanou Hana Třeštíková a Milena Johnová.

Lídři Spojených sil Jiří Pospíšil a Prahy Sobě Jan Čižinský v radě města neusednou a budou předsedy zastupitelských klubů svých stran. Europoslanec Pospíšil navíc bude předsedat magistrátnímu výboru pro evropské záležitosti. Čižinský zůstane starostou Prahy 7.

Kontrola NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo prověřit, zda byla účetní reforma v oblasti veřejných financí připravena tak, aby zajistila vykazování spolehlivých a využitelných informací o hospodářské situaci státu a účetních jednotek typu organizačních složek státu či státních příspěvkových organizací. Kontrolovanými institucemi byly ministerstvo financí a Český statistický úřad.



Jaký Brexit? Britská vláda by měla podle deníku The Times projednat dohodu o odchodu Británie z Evropské unie. Zveřejněna by podle listu měla být v úterý.

Arabský štít. Proběhnou rozsáhlé vojenské manévry Arabský štít, kterých se mají účastnit pozemní, letecké i námořní jednotky ze Saúdské Arábie, Spojených Arabských Emirátů, Kuvajtu, Bahrajnu a Jordánska.



Český premiér Andrej Babiš na návštěvě Francie a Itálie. V Pažíži se sejde s řediteli několika institucí a bude také přednášet pro studenty. Večer se v Palermu zúčastní večeře, kterou v předvečer mezinárodní konference o Libyii hostí italský premiér Giuseppe Conte.