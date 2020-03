Zástupci vlády budou řešit epidemii s šéfy stran, hokejová federace projedná osud MS

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Vývoj kolem pandemie koronaviru

Ve 14:30 se uskuteční schůzka zástupců vlády s předsedy sněmovních stran kvůli situaci kolem nákazy koronavirem.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý sdělí informace k epidemii z pohledu živnostníků a podnikatelů. Dále řekne, co by měla vláda urychleně podniknout, aby českým firmám co nejlépe pomohla s překonáním současného nouzového stavu. Také zveřejní výsledky komorového průzkumu mezi podnikateli k současné krizové situaci.

V 09:30 bude online přenos hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše k dopadům koronaviru na českou ekonomiku. Přenos je zde.

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie budou na dálku společně probírat další opatření v boji proti koronaviru a jeho dopadům na evropské hospodářství.

Od 13:00 bude videokonference UEFA s národními fotbalovými asociacemi o nejbližší budoucnosti fotbalu vzhledem k nákaze COVID-19.

Dále se očekává jednání rady Mezinárodní hokejové federace prostřednictvím konferenčního hovoru o osudu květnového mistrovství světa ve Švýcarsku a dalších divizí plánovaných na duben.

Ostatní zprávy

Odvolací Vrchní soud v Praze projedná kauzu uvězněného lékaře Jaroslava Bartáka, který si má odpykat osm let vězení za plánování tří vražd a vydírání.

Ústavní soud na webu vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a Nemocnice Boskovice. Jde o součást sporů s rodinou chlapce, jehož zdraví je poškozené po těžkém porodu. Z Boskovic matku ve vážném stavu poslali do Fakultní nemocnice Brno, kde teprve provedli císařský řez. Stížnost směřuje proti rozhodnutí, podle kterého takzvané důkazní břemeno leží na zdravotnících.

Německý automobilový koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné i Škoda Auto, oznámí výsledky hospodaření za loňský rok.

Horní komora španělského parlamentu má ratifikovat protokol o přistoupení Severní Makedonii k Severoatlantické alianci; Španělsko je poslední zemí z NATO, která protokol ještě neratifikovala; senátoři budou hlasovat na dálku kvůli koronavirové pandemii.

Manželka lesothského premiéra Thomase Thabaneho Lipolela Thabaneová, která je obviněna z vraždy jeho předchozí ženy, stane před soudem.