Šéf OSN navštíví Zelenského, metropole probere půjčku Pražské plynárenské a Třinec může slavit

Co mají poslanci v plánu? Jedním z bodů na programu bude vládní návrh na zavedení pravidel, podle nichž by úřady měly ve veřejné dopravě zajistit alespoň část provozu nízkoemisními vozidly. Dále jim na stole přistane například novela, která zavede každoměsíční poskytování informací z dálkových odečtů tepla a teplé vody podle směrnice Evropské unie.

Vzácná delegace v Kyjevě. Šéf OSN António Guterres projedná přímo v ukrajinské metropoli s prezidentem Volodymyrem Zelenským evakuaci civilistů z míst bojů. Další návštěvou má být bulharský premiér Kiril Petkov.

Pražští zastupitelé proberou dvoumiliardovou půjčku Pražské plynárenské. Peníze by posloužily na nákup plynu do zásobníku na příští zimu. Jednání se následně stočí k rekonstrukci ulice Na Florenci, poté se dotkne společného podniku ke správě teplárenského majetku města nebo změny územního plánu pro stavbu depozitáře Národní galerie v Jinonicích. V souvislosti s vyššími cenami energií a inflací přijde řeč také na mimořádné dotace radnicím, které by jim pomohly.

ČVUT dnes slavnostně uvede do funkce staronového rektora Vojtěcha Petráčka. Jeho druhé funkční období začalo na začátku února, poté co ho opětovně zvolil akademický senát ČVUT a jmenoval prezident Miloš Zeman.

Letošní 29. ročník festivalu MFF Praha - Febiofest vypukne dnes ve Slovanském domě a v hlavním městě potrvá do 4. května. Program nabídne více než 90 filmů, které zastupují aktuální kinematografii. Následně přehlídka filmů zamíří do regionů. Součástí jeho zahájení bude premiéra filmu Nosoroh za přítomnosti ukrajinského velvyslance Jevhena Perebyjnise, který v rámci úvodního ceremoniálu převezme cenu pro Oleha Sencova, scénáristu a režiséra filmu, cenu Kristián za umělecký přínos.

Rozhodne se již o hokejovém mistrovi? Oceláři z Třince mohou v pražské O2 areně proti domácí Spartě dovršit zlatý mistrovský hattrick. Po úterním drtivém vítězství 7:3 na domácím ledě vedou ve finálové sérii 3:2 a mají první mečbol. Zápas začne vhozením buly v 19.00.