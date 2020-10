Zeman jmenuje Blatného do funkce ministra, tři české kluby nastoupí v Evropské lize

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Sledovat budeme vývoj pandemie koronaviru v Česku i ve světě. Do ČR by dnes měly dorazit tzv. oxygenerátory, tedy přístroje, které zlepšují saturaci kyslíkem. Vyrobila je novozélandská firma, stát jich celkem chce pořídit 1500.

Senátoři se na své schůzi budou zabývat zákony, které schválila sněmovna ve stavu legislativní nouze a také pomocí vojenských zdravotníků ze zemí NATO a EU v Česku.

Dnes by měl prezident Miloš Zeman do funkce ministra zdravotnictví jmenovat Jana Blatného. Stát by se tak mělo na zámku v Lánech.

Německá kancléřka Angela Merkelová hodlá v parlamentu přednést projev před videokonferencí prezidentů a premiérů zemí EU ke koordinaci boje proti covidu-19. Videomeeting se uskuteční v 18.30.

Pokračovat budou i rozhovory mezi zástupci Izraele a Libanonu. Ti skrze prostředníky jednají o sporné námořní hranici procházející nad možnými nalezišti plynu.

Německé protiimigrační a protiislámské hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) si připomene šest let od svého vzniku.

Hned tři české kluby nastoupí dnes v Evropské lize. Na domácí půdě bude hrát Slavia, ta se představí proti německému Leverkusenu. Sparta odcestovala do Milána, kde se utká s místním AC a hráči Liberce zamířili do Bělehradu, kde změří síly s Crvenou Zvezdou.