Zeman na návštěvě Slovinska, v Praze vystoupí kapela Maroon 5

PRAHA Prezident Miloš Zeman zahájí dvoudenní oficiální návštěvu Slovinska, v Dánsku začínají parlamentní volby a v Praze vystoupí slavná kapela Maroon 5.

Český prezident Miloš Zeman se ve Slovinsku zúčastní dvoudenního zasedání iniciativy takzvaného Trojmoří. Doprovází ho podnikatelská delegace pod vedením prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. V 15.30 se účastní zahájení business fóra Three Seas Initiative (Marble Hall) a v půl osmé slavnostně povečeří se slovinským protějškem Borutem Pahorem.

Evropská komise by měla zveřejnit každoroční analýzu hospodářské a sociální situace v členských zemích unie a doporučení, co by státy měly udělat ke zlepšení výkonu svého hospodářství. Na TK po jednání komise jsou očekáváni její místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, komisařka pro zaměstnanost a sociální věci Marianne Thyssenová a komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici.

Obhajoba by měla pronést závěrečné slovo v procesu s bývalým ošetřovatelem Nielsem Högelem, který podle obžaloby zavraždil kolem 100 pacientů. Pro muže, který je označován za zřejmě největšího mnohonásobného vraha v dějinách spolkové republiky, požaduje obžaloba doživotní vězení. Högel vraždil podle obžaloby na klinice v Oldenburgu, kde pracoval od června 1999 do října 2002, a také v nemocnici v nedalekém Delmenhorstu, kde působil mezi prosincem 2002 a červencem 2005. V Oldenburgu měl podle původního názoru vyšetřovatelů na svědomí 36 životů, v Delmenhorstu dalších 64. Během procesu se ale podle státní zástupkyně Daniely Schiereckové-Bohlmannové ukázalo, že u tří vražd se vina ošetřovatele nedá prokázat. Ošetřovatel pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl pacienty do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Některé pacienty přitom oživoval během jedné noci i několikrát.



Končí státní návštěva amerického prezidenta Donalda Trumpa v Británii. Jako mnoho dalších státníků zamíří do Portsmouthu na oslavy 75. výročí vylodění v Normandii. Účastní se i český premiér Andrej Babiš. Poté se Trump poprvé ve své funkci navštíví Irsko, kde bude jednat s premiérem Leem Varadkarem.

V Dánsku začínají parlamentní volby. Volební místnosti budou otevřené od 8.00 do 20.00 SELČ, na některých menších ostrovech se mohou otevřít až v 9:00.

Obě komory thajského parlamentu volí premiéra. O post soupeří dosavadní premiér vojenské vlády Prajutch Čan-Oča a mladý miliardář Tchanátchón Džuangrúngruangkit nominovaný koalicí sedmi demokratických stran. Vojáci mají podle zákona všechny křesla v Senátu.

Pokračuje schůze Sněmovny. Na programu by měly být předlohy v závěrečném schvalování a ve druhém čtení. Uskuteční se volba mj. zástupce ombudsmanky. Odpoledne Sněmovna projedná v úvodním kole novely o obchodu z emisními povolenkami a bude pode pokračovat v debatě o pětitýdenní dovolené.

Zahájení výstavy snímků z aktuálního ročníku fotožurnalistické soutěže World Press Photo na Staroměstské radnici v Praze. Expozici doplní Cena Prahy, která bude reprezentovat širší výběr snímků zahraničního fotografa.

V pražské O2 areně proběhne od 20.00 koncert americké pop-rockové kapely Maroon 5 v rámci turné k desce Red Pill Blues.

Na tenisovém French Open jsou na programu další čtvrtfinálové zápasy mužské a ženské části turnaji.