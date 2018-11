Zeman se setká s čínským prezidentem, NKÚ zveřejní výsledky kontroly ministerstva financí

PRAHA Druhý dnem pokračuje návštěva prezidenta Miloše Zemana v Číně. Do Asie zamířil u příležitosti mezinárodního veletrhu China International Import Expo.

Miloš Zeman má v pondělí na programu setkání s čínskou hlavou státu Si Ťin-pchingem v prostorách českého národního stánku na veletrhu, guvernérem Che-pej Sü Čchinem či zástupci vedením společnosti CITIC. Zúčastní se také schůzky národních delegací České republiky a Číny.

Generální ředitel finanční správy Martin Janeček by měl od státního tajemníka ministerstva financí obdržet rozhodnutí o svém odvolání z funkce k 27. prosinci. Janeček čelil kritice kvůli vyměřování takzvaných zajišťovacích příkazů a postupu některých svých podřízených, kteří kvůli kontrole elektronické evidence tržeb (EET) zjišťovali od novomanželů podrobnosti o svatebních hostinách. O odvolání požádal Alenu Schillerovou (za ANO), která jeho žádosti vyhověla. Janečkův nástupce by měl být s ohledem na termíny dané zákonem o státní službě znám do konce roku, uvedlo ministerstvo financí. Podle některých médií je hlavním adeptem na funkci Janečkova dosavadní zástupkyně Tatjana Richterová.

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejní výsledky kontroly, jejímž cílem bylo posoudit, zda ministerstvo financí postupuje při vzniku, evidenci a realizaci státních záruk v souladu s právními předpisy a zda jsou nastavena a dodržována pravidla pro hospodaření s pohledávkami ze státních záruk tak, aby byla minimalizována rizika vzniku ztrát pro státní rozpočet.

V Bruselu proběhne jednání euroskupiny, tedy ministrů financí zemí EU používajících jednotnou evropskou měnu. Ministři se sejdou poprvé poté, co Evropská komise (vůbec poprvé) odmítla plán rozpočtu Itálie na rok 2019, který i přes vysoké zadlužení země počítal se schodkem 2,4 procenta. Podle komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierra Moscoviciho by rozhodnutí nemělo nikoho překvapit. Hlavní obavy má komise především z výše schodku, úrovně dluhu v kombinaci s možnostmi růstu italského hospodářství.

Zavraždění novináři, Slovák Ján Kuciak a Malťanka Daphne Caruanová Galiziová, dostanou posmrtně německou mediální cenu Zlatá Viktorie v kategorii svoboda tisku. Ocenění uděluje Svaz německých vydavatelů časopisů (VDZ). „Čestnou Viktorii“ obdrží kancléřka Angela Merkelová. Kuciak, jenž byl zastřelen i se svou přítelkyní letos v únoru, se mimo jiné pokoušel odhalit propojení politiků a mafie. Naposledy pracoval na článku o podvodech italských podnikatelů na východním Slovensku, zejména s dotacemi a DPH. Maltská novinářka Caruanová Galiziová psala o korupci a byznysu s udělováním maltského občanství. Zemřela při explozi bomby nastražené v automobilu loni v říjnu.

V Pákistánu bude pokračovat soudní řízení s Češkou, která byla letos v lednu na letišti zadržena s devíti kilogramy heroinu. Drogy našli celníci v jejím kufru. Dvaadvacetiletá žena však trvá na tom, že neměla tušení, co převážela. Za pašeráctví jsou v Pákistánu obvykle velmi vysoké tresty, výjimkou není ani trest smrti, podle českého ministerstva zahraničí se ale zpravidla neuplatňuje vůči cizincům.

Začíná platit druhá série amerických sankcí proti Íránu. Týkat se budou především vývozu ropy, ale i lodní dopravy a íránského bankovního sektoru. Minulý týden tyto sankce oznámil prezident USA Donald Trump nezvykle na sociální síti Twitter. Na svém účtu zveřejnil fotografii sebe sama, která připomíná filmový plakát a nese nápis „Sankce se blíží“, který podle amerických médií zjevně odkazuje na větu „Zima se blíží“ z populárního seriálu televizní stanice HBO Hra o trůny.