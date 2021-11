Zeman zahájí jednání s kandidáty na ministry. Začne mimořádné shromáždění WHO

V Lánech začne série setkání prezidenta Miloše Zemana s kandidáty na členy nové vlády. V 15:00 za ním jako první dorazí předseda Pirátů a kandidát na ministra pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Nejpozději dnes má být známo jméno kandidáta STAN na ministra průmyslu a obchodu. Nahradí místopředsedu hnutí Věslava Michalika, který se rozhodl kvůli svému podnikání vzdát kandidatury.

V Budapešti se uskuteční setkání prezidentů zemí Visegrádu (ČR, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Za Česko se přes video připojí prezident Miloš Zeman.

Mimořádné shromáždění Světové zdravotnické organizace (WHO) za účasti ministrů zdravotnictví 194 členských zemí, kteří budou jednat o reformách, jež by měly předejít budoucím pandemiím. Potrvá do 1. prosince.

Otevře se nové očkovací centrum proti covidu-19 v obchodním centru na pražském Černém Mostě. Provozovat ho bude Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Odvolací Vrchní soud v Praze začne projednávat kauzu vytunelování Metropolitního spořitelního družstva. Podle nepravomocného rozsudku způsobili obžalovaní klientům zkrachovalé záložny škodu přes 1,2 miliardy korun.

Sociální demokraté, Zelení a postkomunistická Levice představí koaliční smlouvu o budoucí zemské vládě v Berlíně.

Spolkový soudní dvůr vynese verdikt, zda vdova po německém kancléři Helmutu Kohlovi Maike Kohlová Richterová má dědický nárok na milionové odškodnění. Kohlovi ho před smrtí v kauze knihy s názvem Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle (Odkaz: Kohlovy protokoly) autorů Heriberta Schwana a Tilmana Jense přiřknul soud v Kolíně nad Rýnem.

Ve Vídni budou pokračovat rozhovory o oživení jaderné dohody z roku 2015 mezi Íránem a světovými mocnostmi.

Švédský parlament bude znovu rozhodovat o tom, zda se premiérkou stane sociální demokratka Magdalena Anderssonová. Funkce se vzdala minulý týden jen několik hodin poté, co ji v ní potvrdili poslanci.