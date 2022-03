Zkouška sirén nebude, proběhnou jednání o Ukrajině a Sparta vyzve v poháru Jablonec

Nadále budeme sledovat vývoj dění na Ukrajině. Během dne přineseme servisní články k probíhající ruské agresi.

Další opatření v souvislosti s vojenským útokem na Ukrajinu projedná vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet by se měl zabývat i návrhem zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, upravit by také mohl svůj vlastní jednací řád.

Invazi ruských vojsk bude též probírat sněmovna. Dále dojde k projednávání vládního návrhu na roční odklad účinnosti části nového stavebního zákona. Před schvalováním je v dolní komoře zákon, který se týká takzvaného panevropského osobního penzijního produktu.

Ani Senát nezůstane stranou a nabídne svůj pohled na válku v Ukrajině. Stejně tak se zaměří na pojištění cizinců nebo těžební poplatky. Na programu má také sérii unijních dokumentů.

Zkouška sirén dnes nebude, hasiči nechtějí paniku kvůli válce na Ukrajině. Každý měsíc opakující se zkouška výjimečně neproběhne. Stojí za tím obavy z případné paniky kvůli přetrvávajícím bojům na Ukrajině. Za normálních okolností se v celé republice rozeznívají v poledne každou první středu v měsíci.

Výbor guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) čeká mimořádná schůze. Jednání svolali zástupci Polska a Kanady na žádost Ukrajiny, která ve výboru nezasedá.



Sparta se od šesti odpoledne střetne v domácím prostředí na Letné v semifinále fotbalového poháru s Jabloncem. Pražané budou favorité. A to přestože v jarní části sezony vyhráli jen dva z šesti soutěžních zápasů, zatímco Severočeši neprohráli v žádném ze čtyř duelů. Lepší z dvojice vyzve Hradec Králové, nebo Slovácko, jejichž souboj je na programu 25. března.