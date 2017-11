Pachatel, který pořezal Kvitovou, se nenašel. Kriminalisté případ odložili

OLOMOUC Případ přepadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě, k němuž došlo koncem loňského roku, byl odložen. Policistům se nepodařilo získat informace, které by je zavedly k pachateli. Pokud by se tak ale v budoucnu stalo, jsou připraveni ve vyšetřování pokračovat. Dvojnásobná wimbledonská vítězka byla při incidentu vážné pořezána na ruce, po operaci se vrátila na turnaje až v květnu.

Kvitovou přepadl neznámý muž předloni před Vánoci v jejím bytě. Při potyčce ji pořezal na levé ruce, v níž hráčka drží raketu. Ještě týž den večer tenistka absolvovala téměř čtyřhodinovou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence trvala několik měsíců a Kvitová se vrátila na turnaje v květnu.



Specializovaný tým kriminalistů případ vyšetřoval jedenáct měsíců. Za tu dobu se však policistům nepodařilo nashromáždit informace, které by je zavedly k pachateli blíže. „Věc tak byla 8. listopadu odložena,“ informoval na tiskovém brífinku Jan Lisický, vedoucí odboru kriminality Olomouckého kraje.

Vyloučil zároveň, že by se policie napadením přestala dále zabývat. Pokud by získali nové informace, které by je nasměrovaly k útočníkovi, jsou připraveni ve vyšetřování nadále pokračovat. To je ale formulace, která platí a policisté ji zdůrazňují, u všech odložených případů.



Identikit muže, kterého policie hledá v souvislosti s pořezáním tenistky Petry Kvitové.

Podle Lisického slov policii po téměř ročním šetření zůstaly dvě vyšetřovací verze, o jaké se ale jedná, nesdělil. Jednoznačně ovšem vyloučil pochybnosti, že by tenistka útok zinscenovala.



„Bylo jednoznačně prokázáno, že zranění, která poškozená utrpěla, si v žádném případě nemohla způsobit sama. Událost se stala tak, jak ji sama popsala,“ uvedl. Přiklonil se přitom k verzi, že Petra Kvitová se pravděpodobně vyskytovala ve špatnou chvíli na nesprávném místě a pachatel nejspíš zpočátku neměl tušení, že útočí zrovna na ni.

VIDEO: Policie oznámila, co ví o přepadení tenistky Kvitové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu





Policisté se několikrát obrátili s prosbou o pomoc na veřejnost. V srpnu kriminalisté řekli, že od veřejnosti dostali více než 300 podnětů a mají několik vyšetřovacích verzí. Kvitová při výslechu agresora podrobně popsala a policisté několik dní po incidentu zveřejnili jeho předběžnou podobu - šlo o muže ve věku do 35 let, vysokého asi 180 centimetrů, se světlou pletí, hnědýma očima a krátkými hnědými vlasy. Pachateli hrozí pět až 12 let vězení.

Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení, která se vyšplhala na půl milionu korun. K původním 100 tisícům korun, které začátkem ledna nabídl prostějovský klub, přidal muž, jenž nechtěl zveřejnit svou totožnost, ještě 400 tisíc korun.