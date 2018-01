Británie chce prohlubovat vztahy s Čínou, řekla Mayová. Plánuje dohodu o volném obchodu

PEKING Británie je připravena prohlubovat vztahy s Čínou a do budoucna posoudí všechny možnosti pro uzavření dohody o volném obchodu mezi oběma zeměmi. Na úvod své návštěvy Číny to řekla britská premiérka Theresa Mayová, která se dnes v Pekingu sešla s čínským protějškem Li Kche-čchiangem. Na jednání se ale vyhnula tomu, aby otevřeně schválila čínský projekt nové Hedvábné stezky.

V době, kdy Británie jedná o vystoupení z Evropské unie, se Londýn snaží posilovat vztahy s obchodními partnery a hledat nové příležitosti po celém světě. „Čínsko-britské vztahy se kvůli změnám ve vztazích mezi Británií a Evropskou unií nezmění,“ řekl čínský premiér Li po jednání s Mayovou.



Britskou premiérku do Číny doprovází padesátičlenná obchodní delegace, v níž jsou i vedoucích představitelé firem BP či Jaguar Land Rover. Mayová nejprve navštívila průmyslové město Wu-chan v centrální části Číny a pak se vydala do Pekingu na schůzku s Liem.

Britská ministerská předsedkyně má v plánu i setkání s prezidentem Si Ťin-pchingem a zavítá i do čínské finanční metropole Šanghaje, než se v pátek vydá zpět do vlasti.

Návštěvou čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Británii v roce 2015 začalo období, na které Peking často poukazuje jako na „zlatou éru čínsko-britských vztahů“. Při setkání s čínským premiérem dnes Mayová prohlásila, že je zapotřebí z této zlaté éry vztahů dál těžit a posílit strategické partnerství mezi oběma zeměmi.

Hedvábnou stezku neschválila

„Čína je zemí, se kterou chceme uzavřít dohodu o volném obchodu,“ řekla Mayová novinářům už cestou do Číny. Mezitím je ale podle ní třeba více pracovat na odstraňování obchodních bariér a zajistit britským firmám lepší přístup na čínský trh.

Mayová se ale vyhnula tomu, aby formálně schválila plán Pekingu vybudovat novou Hedvábnou stezku. Naznačila přitom, že má Británie stále obavy ohledně politických motivů Číny při realizaci záměru za 900 miliard dolarů, napsal dnes list The Guardian.

Britské vládní zdroje potvrdily, že Británie nepodepsala předběžnou smlouvu, kterou by oficiálně podpořila iniciativu nové Hedvábné stezky, která je osobním projektem čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Čínský premiér Li Kche-čchiang.

Kritici míní, že cílem projektu je vtáhnout další země regionu hlouběji do čínské sféry vlivu. Navíc by podle nich mohl tento projekt dát čínským kontraktorům nespravedlivé preferenční výhody.

Peking doufal, že pro tento projekt získá podporu Británie, když se britský ministr financí Philip Hammond loni zúčastnil Fóra pro mezinárodní spolupráci na Hedvábné stezce, kde byl přítomen i český prezident Miloš Zeman.

„Stezka je jednosměrná ulice“, řekl Macron

Čína stále nezískala podporu žádného z velkých hráčů západního světa, kdy Austrálie, Francie, Německo, Evropská komise ani USA zatím projektu neposkytly bezvýhradnou podporu. Francouzský prezident Emmanuel Macron začátkem roku uvedl, že by nová Hedvábná stezka měla prospívat celé oblasti, a nikoliv být pouze „jednosměrnou ulicí“.

Objem vývozu z Británie do Číny od roku 2010 vzrostl o 60 procent, přesto ale v roce 2016 mířilo do Číny jen 3,1 procenta britského vývozu, zatímco do zemí EU to bylo 43 procent.

Agentura Reuters uvedla, že podle diplomatických zdrojů Čína vyjádřila ochotu jednat o dohodě o volném obchodu s Británií, formální rozhovory mohou ale začít teprve v okamžiku, až Británie v příštím roce oficiálně opustí EU. Reuters přitom podotýká, že dojednat dohodu o volném obchodu zpravidla trvá řadu let.

Kromě ekonomických otázek bude Mayová s čínskými představiteli pravděpodobně jednat rovněž o otázce Severní Koreje či o ochrany klimatu. Podle agentury Reuters také slíbila, že nadnese i problematiku dodržování lidských práv v bývalé britské kolonii Hongkongu.