Británie se zajímá o archiv StB. Šéf labouristů Corbyn se údajně scházel s československým agentem

LONDÝN/PRAHA Britským bulvárním tiskem hýbe případ, který se dotýká i Česka. Šéf labouristů Jeremy Corbyn se měl podle zjištění deníku The Sun, který je otevřeně nakloněný konzervativcům premiérky Theresy Mayové, v roce 1986 alespoň třikrát sejít se sovětským špionem Janem Dymicem a „informovat ho o plánovaném zátahu britské zpravodajské služby“. Corbyn obvinění popírá.

The Sun získal dokumenty, které ukazují na zájem Státní bezpečnosti o někdejšího poslance nejvlivnější britské levicové strany. S agentem se Corbyn měl setkat třikrát, z toho dvakrát v na domácí půdě, tedy v Dolní sněmovně Spojeného království. Corbyn tvrdí, že se setkal s diplomatem, avšak vědomě nikdy se špionem. Jeho krycí jméno mělo být COB.



Podle tajných listin, které The Sun obdržel, měl Corbyn agentovi poskytnout „materiály o zatčení Východoněmce“ - zřejmě šlo o článek v týdeníku Sunday People - a následně byl údajně zanesen na seznam agentů STB. Zpráva z roku 1986 o Corbynovi říká, že byl „negativní vůči USA, a zároveň i současné konzervativní vládě.“ Jeho postoj vůči zemím Východního bloku byl prý pozitivní a „podporoval iniciativu sovětského míru“.

Corbyn zprávu popírá a tvrdí, že „nikdy neposkytl tajné informace tomuto a ani žádnému jinému diplomatovi“. Podle konzervativního profesora osloveného listem The Sun Anthonyho Gleese jde o důkaz, že české tajné služby měly o Corbyna zájem. „Pan Corbyn tvrdí, že to nevěděl, ale ukazuje to dechberoucí naivitu od někoho, kdo chce vést britskou vládu,“ konstatoval akademik.

Corbyna prý nejprve oslovili levicoví aktivisté Tony Gilbert a Sandra Hodgsonová. S nimi a poručíkem Dymicem se měl Corbyn setkat 25. listopadu, kdy podle Dymica Corbyn ukázal zájem o další setkání. S Dymicem se Corbyn prý sešel minimálně třikrát. Ve složce o Corbynovi píše, že „vlastní psy a rybičky“. „Je rezervovaný a zdvořilý, ale občas výbušný (když mluví na obranu lidských práv), jeho chování je klidné a rozvážné.“

Další schůzky s Dymicou údajně „posílily vzájemné uznání a důvěru.“ Corbyn prý během devadesátiminutové schůzky agentovi poskytl kopii týdeníku Sunday People, který hovořil o pokaženém vyšetřování špiona Ministerstva státní bezpečnosti Ulricha Kempfa a informoval o možných zvýšených bezpečnostních opatřeních ze strany Británie. K dalším schůzkám podle informací The Sun nedošlo.

„Tvrzení, že Jeremy Corbyn byl agent nebo informatér pro jakoukoli zpravodajskou agenturu je absolutně falešné a jde o směšnou pomluvu,“ řekl Corbynův mluvčí bulvárnímu listu The Mirror, které je otevřeně nakloněné labouristům. The Mirror zároveň připomněl, že Corbyn byl v době sovětské okupace Československa v kontaktu s disidenty.

„Během Studené války agenti často tvrdili, že rekrutovali lidi, které sotva potkali,“ řekl Corbynův mluvčí s tím, že se Corbyn s diplomatem sešel, ale onen diplomat si ani otevřeně neříkal Jan Dymic.