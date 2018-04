Británie se jich zřekla, co s Georgem a Ringem z teroristických Beatles? Paula - Jihadi Johna zlikvidovaly drony

TERORISTIČTÍ BEATLES John - (Mohammed Emwazi): Proslul především pod přezdívkou Jihadi John. Původně se narodil v Kuvajtu v roce 1988. V roce 2015 zveřejnil Islámský stát na internetu brutální video, ve kterém popravuje zajaté americké občany. O několik měsíců později Jihadi John zemřel během dronového náletu, bylo mu 27 let. George - (Alexandra Amon Kotey): Původně pochází z britského Paddingtonu. K Islámu konvertoval ve dvaceti letech. V únoru roku 2009 opustil svou ženu a dvě děti a odcestoval do Gazy. Jeho rodina později vypověděla, že už ho nikdy poté neviděla. Jeho kariéra teroristy skončila, když ho v únoru 2018 zadržely kurdské milice.

Ringo - (El Šafee Elšeich): Narodil se v Sudánu, vyrůstal v londýnské čtvrti White City. V minulosti pracoval jako pouťový údržbář skákacího hradu. Do Sýrie odcestoval v roce 2012. V letošním únoru byl zadržen kurdskými milicemi a dodnes je držen v syrském nápravném zařízení. Paul - (Aine Davis): Je bývalý drogový dealer z britského Hammersmithu. V roce 2012 konvertoval k Islámu a odcestoval do Sýrie, aby zde bojoval za Islámský stát. O tři roky později byl zadržen v Turecku. V roce 2017 byl uznán vinným z terorismu a poté uvězněn na sedm a půl roku.