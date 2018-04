Britové prý vystopovali novičok. Pochází z laboratoře v ruském Šichany

LONDÝN Britské tajné služby určily, že nervová látka novičok použitá k otravě bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery byla vyrobena v armádních laboratořích v ruském uzavřeném městě Šichany. V pátek to napsal list The Times s tím, že tuto informaci Britové předali svým spojencům. Rusko opakovaně odmítá, že by za otravou Skripalových stálo.

Ruský poslanec Nikolaj Pankov se proti zprávě The Times ohradil a prohlásil, že Šichany jsou součástí Balakovského okresu, což je jeho volební obvod, a proto ví, že chemické zbraně v jeho obvodě nikdy nebyly přechovávány.



„Naposledy jsme o vojsku v Šichany slyšeli, když Rusko začalo s procesem ničení chemických zbraní, což bylo před dvaceti lety,“ řekl Pankov. Dodal, že informační válka proti Rusku kvůli případu Skripal stojí na vymyšlených základech.

Zpráva britských tajných služeb podle The Times uvádí, že zásoby zjištěné ve městě Šichany jsou mnohem menší, než je třeba pro bojové nasazení, což vede k domněnce, že látka je určena pro cílené operace.

Hamish de Bretton Gordon, který v minulosti vedl britský pluk pro boj proti chemické, biologické a jaderné kontaminaci, podle The Times zprávu tajných služeb viděl a označil ji za velmi přesvědčivou. „Britské tajné služby jasně ukázaly na Rusko a na Šichany,“ řekl.

Tento týden ruský armádní chemik Igor Rybalčenko v ruské státní televizi RT prohlásil, že není možné určit původ látky, neboť komponenty pro její výrobu jsou volně dostupné. Proto podle něj není problém jed připravit v dobře vybavené laboratoři kdekoli na světě. V úterý britská média citovala šéfa armádního výzkumného střediska v anglickém Porton Downu Garyho Aitkenheada, podle něhož britští experti nebyli s to prokázat, že látka použitá proti Skripalovým byla vyrobena v Rusku.