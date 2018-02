V britském Leicesteru se zřítila budova s obchodem. Velký výbuch kriticky zranil čtyři lidi

LEICESTER/PRAHA Britská policie ohlásila mimořádnou událost ve středoanglickém městě Leicester. Podle fotografií, které se objevily na sociální síti Twitter, v rezidenční čtvrti hoří budova s obchodem. Svědci, které citují britská média, hovoří o tom, že bylo slyšet hlasitou explozi.

„Situaci nyní řeší všechny složky záchranného systému. Prosím vyhněte se této oblasti,“ uvedla v prohlášení místní policie.

Policisté uzavřeli ulice Carlisle Street a částečně i Hinckley Road západně od centra. Server deníku Daily Mirror tvrdí, že evakuovat se museli obyvatelé z 60 okolních domů. S požárem bojuje šest hasičských vozů.

Zatím není jasné, co explozi způsobilo. Podle agentury Reuters převezli záchranáři do nemocnice čtyři zraněné lidi, jsou v kritickém stavu.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk