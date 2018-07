Britská policie vyšetřuje amerického herce Kevina Spaceyho kvůli podezření ze šesti sexuálních útoků

LONDÝN Britská policie vyšetřuje šest podezření ze sexuálních útoků, kterých se v minulosti údajně dopustil americký herec Kevin Spacey. Jde o tři více, než bylo původně zveřejněno, uvedla agentura AP. Již loni na podzim se objevily informace, že Spacey za svého působení v londýnském divadle Old Vic údajně sexuálně obtěžoval nejméně dvacet mužů.

Britská média informovala již na začátku roku o třech vyšetřovaných obviněních. Policie v Británii nezveřejňuje jména podezřelých, dokud nejsou oficiálně obviněni. V odpovědi na dotaz ohledně Spaceyho ho policie nyní nejmenovala, nicméně dodala, že detektivové obdrželi celkem pět obvinění ze sexuálního útoku a jedno z útoku proti muži. Pět z údajných útoků se odehrálo v Londýně mezi lety 1996 a 2008 a šestý v západoanglickém městě Gloucester v roce 2013.

Držitel filmové ceny Oscar byl v letech 2004 až 2015 uměleckým ředitelem londýnského divadla Old Vic. Jako první 58letého Spaceyho obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14.

Loni počátkem listopadu se přidal mexický herec Roberto Cavazos, podle něhož si hollywoodská hvězda zvala mladé herce, „aby si s nimi promluvila o jejich kariérách“. „Stačilo, když mladému muži bylo pod třicet, a pan Spacey nás klidně osahával,“ uvedl Cavazos. Podobné zážitky hlásili muži i ve Spojených státech.

Tato obvinění měla pro jinak uznávaného herce tvrdý dopad. Mezinárodní akademie televizních umění a věd se rozhodla neudělit Spaceymu zvláštní ocenění zakladatelů mezinárodních televizních cen Emmy. Společnost Netflix, která produkuje seriál Dům z karet, pak pozastavila natáčení jeho další řady. Později pak potvrdila, že šestá řada seriálu bude, ale již bez Spaceyho.