Britská policie vyšetřuje smrt Gluškova, bývalého přítele Berezovského, jako vraždu

LONDÝN Britská policie oznámila, že nedávné úmrtí Nikolaje Gluškova, bývalého přítele miliardáře a kritika Kremlu Borise Berezovského, vyšetřuje jako vraždu. Za příčinu smrti označila škrcení. Ukázala to podle ní pitva.

Nic ale v tuto chvíli nenasvědčuje tomu, že smrt Gluškova souvisí s otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery, dodala policie v prohlášení.



Gluškov byl v 90. letech náměstkem generálního ředitele ruských státních aerolinek Aeroflot, které podle ruských úřadů spolu s Berezovským připravil o stamiliony dolarů.

V roce 1999, kdy se Berezovskij nepohodl s Vladimirem Putinem a uprchl do Británie, byl Gluškov obviněn z praní špinavých peněz a podvodů. Ve vězení strávil pět let a propuštěn byl v roce 2004. Poté se odstěhoval také do Británie, kde dostal politický azyl. V pondělí byl nalezen mrtev ve svém bytě. Bylo mu 68 let.

Rovněž Berezovskij, který se stal tvrdým kritikem Kremlu, byl před pěti lety nalezen ve svém bytě v Londýně bez známek života, podle úřadů se oběsil. Mnozí včetně Gluškova ale verzi o sebevraždě nevěřili.

Boris Berezovskij

Dnešní policejní oznámení přišlo v době, kdy britské úřady vyšetřují útok nervově paralytickou látkou na bývalého ruského agenta v britských službách Sergeje Skripala a jeho dceru. Podle Londýna stojí za incidentem ze 4. března Rusko.

Moskva jakoukoli vinu odmítá. Ruský Vyšetřovací výbor (SK), obdoba amerického FBI, dnes oznámil, že kauzu otravy Julije Skripalové, dcery bývalého plukovníka ruské rozvědky Sergeje Skripala, začal rovněž vyšetřovat.