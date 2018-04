Britská rozvědka asi zná místo výroby jedu novičok, prověřuje totožnost Rusa z letadla

PRAHA Britské tajné služby jsou přesvědčeny, že se jim podařilo lokalizovat tajnou ruskou laboratoř, která vyrobila nervově paralytický jed použitý při útoku na dvojitého ruského agenta Sergeje Skripala v jihoanglickém Salisbury. Napsal to britský list The Times s odvoláním na nejmenované zdroje v bezpečnostních službách.

Skripal a jeho dcera byli nalezeni 4. března na lavičce před restaurací v Salisbury, oba v hlubokém bezvědomí. Podle britských vyšetřovatelů byli otráveni armádním jedem zvaným novičok, pravděpodobně ruského původu. Britští výzkumníci v chemických laboratořích v Porton Down potvrdili, že šlo o novičok, původ látky ale nezkoumali. Podle britských i ruských expertů to ani není možné zjistit.



Litviněnková nabízí pomoc Do kauzy Sergeje a Julije Skripalových se hodlá vložit Marina Litviněnková, vdova po bývalém ruském agentovi otráveném v Londýně v roce 2006 radioaktivním poloniem. V případě obou otrav Londýn tvrdí, že za útoky stojí Moskva. Litviněnko, zběhlý agent ruské tajné služby FSB, před smrtí ze své vraždy obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle vyšetřování existují důkazy, že Litviněnka otrávili bývalí ruští agenti Dmitrij Kovtun a Andrej Lugovoj, které ale Rusko odmítlo vydat. Marina Litviněnková, vdova po zavražděném špionovi Alexandru Litviněnkovi, v londýnské kanceláři. Litviněnkova vdova Marina, která žije v Británii, oslovila prostřednictvím britské stanice BBC Viktoriji Skripalovou, neteř Sergeje Skripala, která se hodlá do Spojeného království za svými příbuznými vydat. Podle BBC nabídla Viktoriji veškerou pomoc, protože se v minulosti ocitla v obdobné situaci. Viktorija Skripalová novinářům řekla, že chce v Británii mluvit hlavně se svou sestřenicí Julijí, která se už po otravě probrala s kómatu. Naznačila, že by ji chtěla do Ruska odvézt.

The Times ale tvrdí, že vyšetřovatelé byli s použitím vědecké analýzy a zpravodajských informací schopni už ve dnech bezprostředně po útoku zdroj otravné látky identifikovat. Podle informací londýnského listu Britové věděli o existenci laboratoří, kde byl jed vyroben, už před útokem ze 4. března.

Rusové prováděli testy

Bezpečnostní experti si nejsou stoprocentně jisti, ale o místě výroby jsou přesvědčeni s vysokou mírou pravděpodobnosti, píše The Times. Domnívají se rovněž, že Rusové prováděli testy s cílem zjistit, zda je novičok možné použít k vražedným útokům.

Dřívější informace ruských médií a expertů, kteří v armádních chemických laboratořích v sovětských dobách pracovali, hovořily o výrobě látky typu novičok v uzavřených městech Volsk a Šichany v ruském Povolží. Otravné látky se tam prý vyráběly v 70. a 80. letech minulého století. Některé zdroje jako možné místo výroby uváděly také středoasijský Uzbekistán, který byl do počátku 90. let součástí Sovětského svazu.

Rus strávil v Británii jen pár hodin

Britská tajná policie také prověřuje totožnost Rusa, který den před otravou agenta Sergeje Skripala cestoval ve stejném letadle, v němž se Skripalova dcera Julija vracela z Moskvy do Londýna. Napsal to list The Daily Mail.

Julija Skripalová přistála na letišti v Heathrow v sobotu 3. března odpoledne, o den později se se svým otcem stala obětí útoku nervovým plynem v jihoanglickém Salisbury.

Prověřovaná ruská osoba podle britského listu strávila ve Spojeném království jen několik hodin, než se vydala na zpáteční cestu do Moskvy. Britští vyšetřovatelé zkoumají, za jakým účelem podezřelý člověk z Ruska do Británie přijel.

Podle zdrojů listu The Daily Mail policisté prověřují ještě několik dalších lidí cestujících v letadle s Julijí Skripalovou. „Jsme přesvědčeni, že je možné, že osoby zodpovědné za útok opustily zemi během několika hodin,“ řekl britskému listu informovaný zdroj.

Britská policie zatím v souvislosti s kauzou Skripalových nehovořila o konkrétních podezřelých, připomněl The Daily Mail. To podle listu nasvědčovalo tomu, že nervová látka byla do Spojeného království dopravena spíš poštou nebo ji z Moskvy dovezla Julija Skripalová ve svém zavazadle.