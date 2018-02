Britská vláda zvažuje omilostnění sufražetek, mohlo by to ale ospravedlnit činy jako žhářství a násilí

LONDÝN Britská vláda projedná, zda posmrtně omilostní takzvané sufražetky, které při svém boji za volební právo žen skončily za mřížemi. S odkazem na ministryni vnitra Amber Ruddovou o tom v úterý informovala agentura AP. Stalo by se tak sto let poté, co byl v Británii přijat zákon zaručující všeobecné volební právo ženám starším 30 let. Věk voliček pak byl snížen na 21 let, tedy rovnoprávně s muži, až za dalších deset let.

Boj vedený sufražetkami (podle anglického termínu pro volební právo - suffrage) před sty lety šokoval národ, ženy totiž pro své akce používaly do té doby nemyslitelné násilí. Na veřejných prostranstvích napadaly ministry, přerušovaly jednání parlamentu, připoutávaly se řetězy k plotu Buckinghamského paláce a vypískávaly politiky, kteří s nimi odmítali jednat. Mnoho z nich pak bylo zatčeno, odsouzeno a uvězněno.



Po posmrtném omilostnění sufražetek volali aktivisté už dříve. Odvolávali se přitom na precedent ospravedlnění homosexuálů, kteří byli v Británii až do poloviny 60. let minulého století za svou sexuální orientaci souzení. Ruddová však v úterý upozornila, že omilostnění sufražetek je komplikované, legálně by se totiž ospravedlnily činy jako žhářství a násilí.

Premiérka Theresa Mayová u příležitosti výročí přijetí všeobecného volebního zákona v úterý řekla, že mnohé ženy i nyní čelí zneužívání a do politiky proto nevstupují. Mayová je přitom v pořadí druhá žena zastávající post předsedkyně britské vlády. První byla Margaret Thatcherová, která byla ministerskou předsedkyní v letech 1979 až 1990.

„Je 21. století a je nepřijatelné, aby kterákoliv žena - nebo osoba - čelila výhrůžkám a zastrašování jenom proto, že se odvážila nebo odvážil vyjádřit svůj politický názor,“ cituje AP Mayovou. Ta se také v úterý zavázala bojovat za „demokracii, v níž bude slyšet každý hlas.“