Na poslední chvíli. Dron v Sýrii překazil střelbu po civilistech, trefil připraveného snipera

LONDÝN Bezpilotní stroj britského letectva zabránil teroristům z takzvaného Islámského státu (IS) ve vraždě, kterou se chystali veřejně spáchat v Sýrii. Ukazuje to videonahrávka, kterou tento týden zveřejnilo britské ministerstvo obrany. Server The Telegraph uvedl, že příkaz k odpálení střely z bezpilotního stroje byl vydán z více než 3000 kilometrů vzdáleného britského města Waddington.

Britským médiím bylo tento týden poprvé zpřístupněno velitelské centrum mezinárodní letecké koalice v Kataru, kde koalice pod vedením Spojených států útoky proti IS koordinuje.

Britské letectvo v květnu vydalo příkaz k odpálení střely Hellfire z bezpilotního stroje Reaper, když zaměstnanci velitelského centra zaznamenali, jak jsou k vraždě připravováni dva muži a dalších několik desítek lidí je pod pohrůžkou smrti nuceno vraždám přihlížet. Když bezpilotní letoun odpálil střelu, lidé se rozutekli.



Koalice uvedla, že zabit byl jen odstřelovač IS, který měl za úkol střílet civilisty, kteří vraždě odmítnou přihlížet. Střela byla podle sdělení letectva odpálena do pěti minut od zjištění, že má být vražda spáchána.