‚Parodie na šéfa diplomacie.‘ Britský tisk kritizuje Johnsona i jeho rezignaci

Londýn Britská média v úterý takřka shodně kritizují rezignaci ministra zahraničí Borise Johnsona, kterého označují za parodii na šéfa diplomacie. Tisk také uvádí, že premiérku Theresu Mayovou po odchodu Johnsona a ministra pro vystoupení Spojeného království z Evropské unie Davida Davise čeká tuhý boj o podobu brexitu.

Odchodem Johnsona a Davise začala pro Mayovou druhá bitva o brexit, napsal deník Financial Times. „Mayová nemá jinou možnost než bojovat za svůj plán. Bude to urputný boj, ale země potřebuje, aby druhá bitva o brexit byla dovedena k jasnému vítězství,“ napsal list.

Mayová podle deníku dobře věděla, že její plán odchodu z EU je riskantním politickým podnikem, neboť se s ním zastánci tvrdého brexitu, tedy opuštění všech unijních struktur, jen obtížně smiřují. Mayová nyní musí postupovat tvrdě a jasně ukázat křídlu volajícímu po tvrdém brexitu, že odchod z EU nebude podle jejich přání.

Johnsonovu rezignaci hodnotí Financial Times velmi kriticky. „Jen málo lidem se bude stýskat po ministrovi zahraničí, který nikdy nevypadal, že svou práci bere vážně,“ napsal deník. Připomněl také, že v pátek měl sice Johnson k plánu Mayové výhrady, ale vyzval ostatní členy kabinetu k podpoře premiérky. „A nyní je pryč. Stejně opustil i (expremiéra) Davida Camerona a rozhodl se podpořit brexit,“ uvedl deník.

Vážnost Mayové je vážně poničená, a to právě v klíčové době, kdy potřebuje důvěru, aby mohla vést jednání s EU, uvedl v dnešním komentáři deník The Times. Prohlášení z konce minulého týdne, že kolektivní odpovědnost kabinetu byla schválením brexitového plánu obnovena, vyznívá podle deníku ve světle Davisovy a Johnsonovy rezignace komicky a aktuální výzva Mayové, aby Brusel bral vyjednávání vážně, zoufale.

Podle The Times by premiér po sérii sedmi ministerských rezignací během několika málo měsíců již padl. Mayová, která navíc v předčasných volbách ztratila jasnou převahu v parlamentu, je stále u moci. Komentátorka připomněla slova jistého exministra, že Mayová se stala rukojmím vlastní strany a nyní je připoutaná řetězem k topení v premiérském sídle, neboť konzervativci nejsou schopní se dohodnout, kdo by ji měl nahradit.

Zatímco zastánci tvrdého brexitu se obávají, že by se k moci mohl dostat více proevropsky orientovaný premiér, příznivci setrvání v EU mají strach z nekompromisního euroskeptika.

The Times podobně jako Financial Times tvrdě kritizuje Johnsonovu práci. „Neprokázal žádnou vůli ke kompromisu o čemkoli a zároveň nikdy neposkytl konstruktivní návrh toho, co by vláda mohla podniknout,“ napsal The Times s tím, že jestli se Johnsonova rezignace obejde bez vážných následků, v zahraničí ji vřele přivítají.

Podobně ostře vůči Johnsonovi vystoupil i deník The Guardian. „Johnson je v Británii tím nejpřeceňovanějším politikem, především sám sebou. Byl to trapně neužitečný ministr zahraničí. Snížil váhu Británie ve světě a zhoršil i svou pověst,“ poznamenal list s tím, že Johnson na vedení diplomacie zkrátka neměl. „Britské vládě je lépe bez něho,“ dodal.

Za Johnsona se očividně postavil jen The Daily Telegraph, ve kterém bývalý ministr zahraničí publikoval řadu sloupků. Brexitový plán je podle deníku souborem špatných návrhů, proto by se nad ním měla Mayová ještě zamyslet. „Johnson říká, že se staneme kolonií EU. Jsou s tím konzervativní poslanci spokojení? Pokud ne, co s tím hodlají dělat?“ položil si deník otázku. Dodal, že Mayová sice ujišťuje, že Spojené království opustí celní unii a jednotný unijní trh, ale její plán počítá s jejich částečným udržením.