Britský zpěvák Elton John oznámil, že nadcházející koncertní turné je jeho poslední. Zavítá i do Prahy

Britský zpěvák Elton John ve středu oznámil, že končí s aktivní koncertní kariérou. Nadcházející turné, při němž příští rok zavítá i do Prahy, je pro něho v jeho téměř půl století trvající hudební kariéře to poslední. Sedmdesátiletého Johna v poslední době trápily zdravotní problémy a také prodej jeho desek v minulých letech poklesl.

„Už nebudu cestovat,“ řekl Elton John podle webu časopisu Rolling Stone v rozhovoru v New Yorku. „Moje priority se změnily. Mám malé děti,“ dodal. Své vystupování hodlá zakončit šňůrou asi tří stovek koncertů, což by mělo trvat zhruba tři roky. Nazval ji Farewell Yellow Brick Road. V pražské O2 areně vystoupí 7. května 2019. Oficiální předprodej vstupenek začne letos 7. února.

„To neznamená, že nebudu dál tvořit,“ upozornil nicméně Elton John, který prý chce svou koncertní činnost zakončit ve velkém stylu. Bude to podle něj nejfantastičtějí show, jakou kdy uspořádal.

Zpěvák popřel, že by se od něho dal očekávat stejný krok jako v případě Cher, Ozzyho Osbournea či skupiny Kiss, kteří také ohlašovali poslední koncerty a pak po několika letech se opět vrátili k aktivní činnosti.

„Bude mi 71. Už nemůžu fyzicky cestovat, chci být doma, opravdu chci trávit čas se svými dětmi doma, měl jsem neuvěřitelný život, ale život se mění,“ řekl.

Zpěvák už před dvěma roky řekl stanici BBC, že hodlá pořádat méně koncertů, aby se mohl věnovat rodině. Oba chlapečky, které porodila náhradní matka, vychovává se svým kanadským partnerem Davidem Furnishem. Staršímu Zacharymu je sedm let, mladšímu Elijahovi je pět. Elton John vstoupil s Furnishem před více než 12 lety do registrovaného partnerství. Před třemi roky se dvojice po změně britských zákonů sezdala.

Na zpěvákovo rozhodnutí měl patrně vliv i jeho zdravotní stav. Loni John strávil dva dny na jednotce intenzivní péče a celkem 12 dní v nemocnici kvůli „nebezpečné a neobvyklé“ bakteriální infekci, která ho zchvátila při zpátečním letu z turné po Jižní Americe, připomíná britský list. Jeho mluvčí dokonce uvedla, že šlo o infekci, která může skončit smrtí. Hudebník poté zrušil všechny své koncerty chystané na nejbližší týdny.

Už v červenci 2013 John zrušil plánovaný koncert v londýnském Hyde Parku, protože se musel podrobit operaci slepého střeva a později připustil, že „mohl i zemřít“.

Na své první turné se Elton John vydal v roce 1970 po sérii vystoupení v losangeleském klubu Troubadour.

Johnovy písně spojovaly dojímavost amerického soulu s energií britského rocku. Proslavil se hity jako Rocket Man, Crocodile Rock nebo Daniel. Během 80. let 20. století se připomenul třeba dojemným songem Sacrifice. V 90. letech truchlil s písní Candle In The Wind za tragicky zesnulou britskou princeznou Dianou tak zdařile, že se z písně stal nejprodávanější singl všech dob.

V Praze vystoupil poprvé za hlubokého komunismu v roce 1984 v Paláci kultury. Později se do Česka pravidelně vracel, naposledy v listopadu 2016 vystoupil v pražské O2 areně.