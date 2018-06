Brno neví, zda chce jako šéfa národního divadla Martina Glasera

PRAHA/BRNO Rada města Brna rozhodla, že nebude jednat o pokračování funkčního období ředitele Národního divadla Brno Martina Glasera a šéfů dalších tří příspěvkových kulturních organizací města (Městského divadla Brno, Filharmonie Brno a Domu umění Brno). Radní chtějí otázku vedení těchto institucí řešit až po podzimních komunálních volbách.

Náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan (Žít Brno) s tím nesouhlasí a na Facebooku své stanovisko vysvětluje. Zejména tvrdí, že rada dobře ví, jak ředitelé pracovali, a není důvod, proč by neměla proběhnout jejich evaluace. Připomíná, že divadlo je organismus, v němž se musí plánovat několik let dopředu. Už nyní se třeba uzavírají smlouvy pro janáčkovský festival, který ND Brno také pořádá, pro rok 2020.



Glaser v posledních dnech čelil kritice části politiků a občanů za uvedení dvou inscenací režiséra Olivera Frljiče na festivalu Divadelní svět Brno. Při představení Naše násilí a vaše násilí v Huse na provázku dokonce vtrhla skupina extremistů na jeviště a bránila v pokračování produkce.

Hollan navrhne, aby se rada hodnocením ředitelů zabývala znovu.

