Obyvatelé Brtnice uklízejí bahno ze silnic i domů. Voda vytopila dvacet domů

BRTNICE (Jihlavsko) V Brtnici na Jihlavsku, kde v pátek voda po přívalových deštích vytopila asi 20 domů, klesla hladina rybníka. Hasiči evakuovali 12 lidí, do odklízení se zapojilo přes 100 lidí. Největší škody budou v místní části Jestřebí. Výši škod zatím nelze odhadnout, na místo ještě nepřijel likvidátor. Hasiči měli v pátek na 30 zásahů, vodu čerpali i v Jihlavě, Třebíči, Jemnici, Polné či Havlíčkově Brodě. Sdělili starostka Brtnice Miroslava Švaříčková, operační důstojník krajských hasičů a brtnický hasič Jiří Šebek.

Škody jsou ve městě Brtnice hlavně na soukromých domech a na krajských silnicích. Lidé v Brtnici a místních částech Jestřebí a Příseka pracovali na odklízení do půlnoci, znovu začali v sobotu kolem 7:00. „V Brtnici je to pět domů, které byly postižené vodou,“ řekl Šebek. V části Příseka jde podle starostky o čtyři domy včetně hasičárny, v Jestřebí o deset domů, kam se dostaly voda a bahno. Evakuováni byli lidé z domů, které stojí pod hrází Zámeckého rybníka v Brtnici.



„Povodňová komise přišla domů po půlnoci. Hladina rybníka v Brtnici klesla, hasiči to kontrolovali, doufejme, že všechno bude v pořádku a nepřijde žádný déšť. Odklízecí práce probíhaly večer a teď už zase začínají, lidé pracují v domech. V našich vesnicích bude technická skupina zajišťovat pomoc, kontejnery, techniku. Budou potřeba vysoušeče, nejhorší to bude v Jestřebí,“ řekla starostka.



Lidem z postižených domů nabídlo město azyl, ale ubytovali se u příbuzných. Lidé z Jestřebí, kterým dům zavalilo bahno, nocovali v ubytovně. Prostory k přespání nabízel i farář. Povodňová komise lidi obchází a nabízí pomoc. „Někteří z majitelů by tam (doma) nejraději zůstali hned včera, my jsme jim to nechtěli s hasiči dovolit z důvodu bezpečnosti. Mají půdní prostory, tak budou chtít být doma. První patra jsou obyvatelná, záleží, jak to bude rychle vysychat,“ řekla Švaříčková.

V části Příseka jsou zatopené hlavně sklepy. Lidé, kteří bydlí pod silnicí, z nich odčerpávají vodu. Podle odhadů starostky spadlo v pátek od 50 do 70 litrů vody na metr čtvereční. Zatopený byl i bytový dům. „Vzhledem k tomu, že občané reagovali hned - bylo to v území, které už kdysi povodně zasáhly - nasadili mezi dveře prkna a vodu vymetli ven. Hodně si pomůžeme sami. Největší škoda bude na majetku soukromých osob, hodně vymletá a rozbitá je místní silnice v Jestřebí,“ řekla starostka. Poškozené jsou i některé krajské silnice.



Brtnicí protéká stejnojmenná řeka. Se všemi místními částmi má město přibližně 3700 obyvatel. V Brtnici a okolí zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči, nikdo se nezranil.

Na východě Česka budou bouřky, povodně ale nehrozí

Na východě Česka se v sobotu objeví silné bouřky s krupobitím, ale povodně zřejmě nehrozí. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Přívalový déšť ovšem může místy zaplavit sklepy či jiná níže položená místa.



Výstraha před bouřkami platí od dnešních 11:00 do 23:00 pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. „Očekáváme na východě a severovýchodě území ojediněle výskyt silných bouřek doprovázených úhrny srážek kolem 30 milimetrů (30 litrů na metr čtvereční) a kroupami,“ sdělili meteorologové. Ve stejné oblasti se mohou silné bouřky vyskytnout i v neděli.

Srážky ale podle ČHMÚ nad celým Českem zeslábly. Hladiny toků jsou tak sice rozkolísané, meteorologové však nepředpokládají, že dosáhnou povodňové aktivity.