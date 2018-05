Brutální únik informací: Komárek je zpět v práci, soud ho ale kvůli Tuhému zkritizoval

PRAHA Bývalý vysoce postavený detektiv Jiří Komárek se vrátil do práce. Opět se naplno zařadil na Finanční správu, kam odešel po svléknutí policejní uniformy. Na správě může bez omezení působit díky tomu, že ho soud pravomocně očistil v kauze nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z brutálního úniku informací. Ačkoliv soud Komárkovo jednání zkritizoval, trestný čin podle něj nespáchal. Komárek opustil policii kvůli kontroverzní reorganizaci.

„Pan Komárek je zařazen zpět na služební místo,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Lukáš Heřtus z tiskového odboru Generálního finančního ředitelství, kde Komárek zastává funkci vrchního rady sekce řízení rizik. Do práce se pustil uplynulé pondělí. Kvůli obvinění ho vedení Finanční správy postavilo loni v březnu mimo službu, bývalý vedoucí ostravské expozitury Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu nemohl docházet do zaměstnání.

Během nucené pauzy pobíral půl platu. Pravomocné zproštění obžaloby pro Komárka znamená, že mu správa peníze dorovná. Exdetektivovi přijdou na účet v červnu. Problémům se Komárek vystavil v červnu 2016, když v průběhu příprav spojení dvou klíčových policejních jednotek, protikorupční a protimafiánské, ještě coby šéf ostravské ÚOOZ ukázal na policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

„Pan policejní prezident je, řekněme, osobou podezřelou z brutálního úniku informací v rámci objasňování hospodářské trestné činnosti stamilionových částkách,“ řekl do kamery České televize. Jeho prohlášení přišlo v době, kdy se o podstatu policejní reorganizace přeli koaliční partneři ANO a ČSSD. Sociální demokraté ji vnímali jako nástroj pro zefektivnění policejní práce, ANO se bálo zametení klíčových kauz pod stůl.

Komárka jeho slova přivedla před soud kvůli zneužití pravomoci úřední osoby. Podle státního zástupce si takové prohlášení ve své pozici neměl dovolit, loni v prosinci žalobci přitakal Okresní soud Praha-západ, když expolicistovi vyměřil podmíněný trest roku vězení se zkušební lhůtou dvou let. Jenže odvolací soud koncem dubna otočil, z Komárka pravomocně obžalobu sejmul.

‚Situace byla vypjatá, hrozila vládní krize‘

„Obžalovaný nebyl veden ani úmyslem bezdůvodně poškodit policejního prezidenta, coby jednoho z autorů reorganizace, když je zcela zřejmé, že obžalovaný sledoval jiný hlavní cíl – zabránit reorganizaci části policie a spustit veřejnou diskusi o tomto kroku,“ zní klíčová pasáž rozsudku Krajského soudu v Praze, pod nímž je podepsaná soudkyně Lucie Černá a jejž má server Lidovky.cz dispozici.

Podle soudu Komárka vedla obava o osud citlivých kauz, které obě klíčové jednotky zpracovávaly. Z rozsudku plyne, že to byla právě čistota pohnutek, jež ho uchránila od trestu. „Nezmínit nelze celkově vypjatou situace, atmosféru ve společnosti, rozpolcené názory politiků, právníků, v důsledku reorganizace hrozila i vládní krize. Za této situace mohl být obžalovaný subjektivně přesvědčen, že jedná ve veřejném zájmu,“ píše soudkyně.

Touto pasáží ale verdikt s pochopením pro Komárka končí. Soudkyně Černá totiž zcela souzní s dílčím závěrem soudu prvního stupně, že detektiv porušil policejní mlčenlivost. Ve svém vyjádření pro kamery měl být uměřenější. Za dané situace prý nebylo nutné, aby doslovně zmínil policejního prezidenta. Své podezření měl vyslovit v obecnější rovině. Komárek tak podle verdiktu skutečně poškodil Tuhého práva.

Exdetektiv si v dané chvíli špatně vyložil směrnici trestního řádu umožňující odhalit identitu podezřelých. Uvedení Tuhého jména nebylo podle soudkyně ve veřejném zájmu. „Prokázané jednání, ke kterému došlo v důsledku nesprávné aplikace příslušných norem, však nedosahuje takové intenzity, škodlivosti pro společnost, aby se mohlo jednat o trestný čin,“ podotkla v odůvodnění. Kdyby ale Komárek byl stále u policie, bylo by podle ní na místě kárné řízení.

Tuhý se musel bránit mediálním atakům

Z rozsudku také vyplývá, že Tuhý před odvolacím kolem Komárkův čin navrhoval vyhodnotit jako pomluvu. To soud odmítl, protože policejní šéf ve zmíněné trestní věci skutečně podával vysvětlení. „Musel se těmto výrokům a mediálním atakům bránit, a to jak v rovině profesní, ve vztahu k ministru vnitra, k Národnímu bezpečnostnímu úřadu, k mezinárodním organizacím (Interpol, Europol), v nichž reprezentuje Policii ČR, tak i v rovině osobní,“ popisuje pak rozsudek, co Tuhému způsobilo Komárkovo vyjádření.

Brutální únik informací Podstata kauzy „brutálního úniku informací“ vyšuměla do ztracena. Únik informací z vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek ve společnosti Tesco SW se týkal telefonu, který v minulosti používali Tuhého blízcí.

Případ rozkrývala Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jenže na startu případu zaměnila tok komunikace. Zpráva naopak přišla na zmíněný telefon. Kauzu, v níž se na výslech dostavil i Tuhý, inspekce odložila. Komárek o ní pak mluvil ve chvíli, kdy už spis nebyl živý.

Nejvyšší představitel policie žádal před soudem po bývalém podřízeném satisfakci ve výši 50 tisíc korun, ale odvolací soud ho s tímto nárokem odkázal do civilního řízení. „Pan policejní prezident byl rozsudkem Krajského soudu v Praze pochopitelně překvapen,“ řekla už dříve serveru Lidovky.cz mluvčí policejního prezidia Iveta Skupien. Zda instrukci soudu Tuhý vyslyší, se lze jen domnívat. Mluvčí na dotaz serveru Lidovky.cz neodpověděla.

Kauza je sice pravomocně uzavřena, ale vrátit do soukolí justice by ji mohlo dovolání k Nejvyššímu soudu. Podnět k tomu může podat státní zástupce Pavel Prygl, který Komárka obžaloval. „Nyní se seznamuji s písemným vyhotovením rozsudku, v průběhu následujících tří týdnů se vyjádřím,“ sdělil k tomu serveru Lidovky.cz žalobce.

Policejní reorganizace začala platit 1. srpna 2016, tehdejší kabinet ji navzdory mimořádně ostrému konfliktu přežil. Konečnou tvář získala nově vzniklá Národní centrála proti organizovanému zločinu loni v lednu. K povaze reorganizace si své řekla i soudkyně Černá. „Překvapivá, utajovaná a naprosto překotná,“ uvedla soudkyně. Připomněla, že o změně struktury klíčových útvarů v oficiální koncepci policie do roku 2020 nebylo ani slovo.