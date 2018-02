Buď budeme ve vládě, anebo v opozici, říká nový šéf ČSSD Hamáček

PRAHA Rozštěpení poslaneckého klubu ČSSD v případě dohody o vzniku vlády s účastí ČSSD Jan Hamáček nepředpokládá. Pokud členové strany ve vnitrostranickém hlasování takovou dohodu schválí, nově zvolený předseda sociálních demokratů a první místopředseda Poslanecké sněmovny očekává, že to poslanecký klub bude respektovat. Rozhovor s Janem Hamáčkem, který vychází v sobotních LN, připravil Ondřej Koutník.

LN: Hlavní brzda celého procesu je osoba Babiše, to se shodneme?



Shodneme a já věřím, že to takto pochopí i hnutí ANO.

LN: Předmětem kompromisu by mohlo být i ustoupení od podmínky neúčasti obviněných osob?

Nechci předbíhat, je jisté, že jednání nebudou jednoduchá. Vstupujeme do nich sebevědomě, je nám jasné, že pokud by hnutí ANO chtělo ustavit vládu na půdorysu jich, KSČM a SPD, má k tomu možnost, ta koalice už ukázala svoji funkčnost během ustavení poslanecké sněmovny. Vzhledem k tomu, že taková vláda tu není, usuzuji, že ANO ji nechce a preferuje jinou cestu. Pak by ale mělo respektovat pozice potenciálních partnerů.

LN: Když jsme spolu mluvili před sjezdem, uvedl jste, že kdyby hrozilo naplnění vlády ANO opřené o­ KSČM s SPD, umíte si představit, že by ČSSD zkusila situaci zachránit a volila ze dvou zel to menší. Tedy raději stíhaný Babiš opřený o­ demokratické strany než stíhaný Babiš s podporou extremistů.

To jsou možné scénáře, zatím nejsou na stole. Nechci o nich nyní spekulovat a znovu říkám: pokud ANO chce postavit koalici s SPD a KSČM, mohou to udělat zítra, a sociální demokracie nebude mít šanci tomu zabránit. Pokud ANO takovou vládu nechce, my jsme připraveni. A ještě jednu věc zopakuji: o naší účasti ve vládě za vyjednaných podmínek nakonec rozhodne členská základna ČSSD.

LN: Kdyby vám Babiš řekl: „Já v té vládě prostě budu“, prásknete mu dveřmi?

Rozhodně nebudeme práskat dveřmi. Budeme diskutovat, a pokud se ukáže, že jednání nikam nevedou, můžeme je kdykoliv ukončit. Uvidíme, jak k tomu přistoupí hnutí ANO.