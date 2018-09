Butinová nenabízela sex za informace, shodli se prokurátoři USA. Zůstává však ve vazbě

Washington Ruska Marija Butinová, která je v USA zadržená kvůli podezření z nezákonného lobbování, nenabízela sexuální služby výměnou za přístup k informacím. Oznámili to federální prokurátoři s tím, že k tomuto závěru dříve dospěli chybnou interpretací esemesek dotyčné. Na základě jiných závažných důkazů ale Butinová zůstane ve vazbě. Napsala o tom v neděli agentura AP.

Americká policie zadržela Butinovou v polovině července ve Washingtonu. Devětadvacetiletá žena byla obviněna, že v USA politicky působí ve prospěch cizí, tedy ruské vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. Vyšetřovatelé mají zároveň podezření, že udržovala kontakty s ruskou rozvědkou. Hrozí jí za to až 20 let vězení.



Americká vláda dříve oznámila, že Butinová nabízela sexuální služby k pronikání do amerických politických struktur. Její právník Robert Driscoll obvinění odmítl s tím, že bylo založeno na tři roky starých zprávách mezi Butinovou a jejím dlouholetým kamarádem, asistentem a zaměstnancem organizace propagující právo držet zbraň.

Butinová ve zprávě žertovala, říká její právník

Ve zprávě muž, který je v soudních dokumentech označován pouze písmeny DK, napsal, že neví, co mu Butinová dluží za to, že jí prodloužil pojistku auta a odvezl ho na technickou kontrolu. Ona odpověděla: „Sex. Díky moc. Nic jiného nemám,“ a doplnila, že nemá peníze, kterými by mu mohla zaplatit. Právník Butinové již minulý měsíc uvedl, že patrně šlo o žert- Butinová se podle něj přátelí s manželkou DK. Zdůraznil, že nejsou důkazy o tom, že Butinová s mužem měla pohlavní styk.

Prokurátoři zároveň tento víkend nicméně uvedli, že existují další důkazy, na základě kterých by Butinová měla zůstat ve vazbě.