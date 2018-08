‚Buzer*nti a Židi do plynu.‘ Soud s extajemníkem SPD je za rohem, přístup do sněmovny stále má

PRAHA Už příští týden se bude moci veřejnost oficiálně dozvědět okolnosti incidentu, při němž měl někdejší tajemník hnutí SPD Jaroslav Staník vyzývat k likvidaci menšin. U soudu totiž startuje hlavní líčení, Staník se při něm bude zodpovídat z dvou možných trestných činů. Server Lidovky.cz mluvil s několika svědky obžaloby, většina z nich je připravena potvrdit její verzi. Extajemník navzdory své kauze může stále docházet do Poslanecké sněmovny.

„Před nejméně třemi osobami, které jeho výroky vzaly v potaz, v průběhu slovní konverzace nahlas a zcela zřetelně pronesl ‚buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození‘, a dále výrok ve smyslu ‚buzeranti, Židi a Cigoši všichni do plynu‘,“ stojí v trestním příkazu, jejž Lidovky.cz získaly a který Staníkovi uložila soudkyně Helena Králová z Obvodního soud pro Prahu 1 na konci července.

Výroky vyhodnotila jako podněcování k nenávisti vůči skupině osob a schvalování genocidia, což Staníkovi vyneslo pokutu ve výši 70 tisíc korun a podmíněný trest v délce jednoho roku se zkušební lhůtou dvou let. Někdejší funkcionář SPD trestní příkaz nepřijal, bránil se takzvaným odporem. Důsledkem je zmíněné hlavní líčení, v němž se začne případ veřejně projednávat 6. září.

Incident se Staníkem v hlavní úloze proběhl minulého roku 24. října po deváté hodině večer v jednom z klubů Poslanecké sněmovny. Společensky unaveného tajemníka SPD podnítila svým příchodem k hrubosti tehdejší ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD). Staník jí měl nejprve zkomolit jméno na Marxová Engelsová. Poté na ni údajně neurvale křičel, že se zastává homosexuálů, a nadával jejím přítomným kolegyním z resortu.

Vrcholem Staníkových stupňujících se vulgarit měly být nenávistné slovní útoky vůči menšinám, jak jsou uvedené ve zmíněném trestním příkazu. Když se kriminalisté snažili možný exces funkcionáře SPD Tomia Okamury objasnit, pozvali si ke svědecké výpovědi mimo jiné tehdejšího poslance Marka Černocha, jeho kolegu Martina Lanka a zmíněnou ministryni Marksovou Tominovou, kteří v danou dobu v klubu byli.

‚Zaznělo tam, že recept už měl Hitler‘

Z jejich výpovědí čerpala i státní zástupkyně Klára Svobodová, která Staníka postavila před soud. Extajemník při vyšetřování odmítl mluvit. Obsahem jeho výroků si je však v první řadě jistý dnes už exposlanec Černoch. Podle vyjádření pro Lidovky.cz je připravený svou verzi zopakovat i před soudem. „Ano, chystám. K soudu přijdu,“ uvedl někdejší poslanec předchozího uskupení Tomia Okamury Úsvit.

„Zaznělo něco v tom smyslu, že recept je jednoduchý a že už ho měl Hitler. Něco o plynu tam zaznělo. Ale jak přesně, nevím. Ale kontroverzní to bylo. Nicméně přesné znění výroků jsem nezavnímal. Řekl jsem to policii a to samé řeknu soudu,“ řekl pro Lidovky.cz Martin Lank. Exministryně Marksová Tominová se nechce k případu vracet. „Já nebyla ta, kdo slyšel ty původní výroky, a celkem už mě štve, že mě do toho někdo namáčí,“ reagovala.

Podle žalobkyně Svobodové se demokracie vůči obdobným excesům musí bránit. Nikterak tomu ve Staníkově případe prý nebrání, že si zcela přesné znění jeho výstupu svědci nevybavují. „Výroky jednoznačné mířily k omezování práva na život a schvalovaly válečné zločiny a zločiny proti lidskosti,“ stojí v obžalobě, kterou mají Lidovky.cz k dispozici a na jejíž obsah upozornil Český rozhlas.

Předávání funkce dvěma lidem ve sněmovně?

Staník v době incidentu kromě role tajemníka SPD a poslaneckého klubu plnil i roli asistenta poslance Jaroslava Holíka. Spolupráce obou mužů po medializaci kauzy, kterou rozhýbalo zjištění serveru aktualne.cz, v listopadu skončila. Poslanec Holík nicméně ujišťoval, že extempóre z poslaneckého klubu za tím nestálo. V průběhu letošního roku pak šéf hnutí Tomio Okamura odrážel dotazy na Staníka odpovědí, že strana už s ním nemá nic společného.

Okamurovec z ČSSD Jaroslav Staník za minulého režimu působil i SNB, později byl policistou. Před spojením s Tomiem Okamurou byl roky členem ČSSD, v letech 2010 až 2014 vykonával funkci místostarosty Bojkovic na Uherskohradišťsku.

ČSSD se ho v roce 2012 zbavila, protože ještě coby straník pomáhal Okamurovi v jeho senátní kampani. V širší známost veřejnosti vešel loni během voleb, když novináře ostře vykazoval ze štábu hnutí.

Jenže to není tak úplně pravda. „Pan Jaroslav Staník není tajemníkem ani členem od 19. února 2018,“ uvedla sice pro Lidovky.cz mluvčí SPD Michaela Dolenská. Týdeník Respekt však upozornil, že Staník se může na půdě Sněmovny nadále pohybovat. Lidovky.cz pak zjistily, že hnutí SPD o možnost docházet do dolní komory parlamentu pro svého extajemníka požádaly dokonce ještě před pár dny.

„Tajemníkem poslaneckého klubu SPD je v současné době pan Zdeněk Mach. Na začátku letošního roku, kdy pan Staník skončil v této funkci a měl vrátit vstupní kartu, požádal klub o to, aby si ji mohl ještě ponechat z důvodu předávání funkce svému nástupci. Před týdnem předseda klubu potvrdil, že kartu pro pana Staníka ještě nadále potřebují,“ uvedl pro Lidovky.cz vedoucí tiskového odboru Sněmovny Roman Žamboch.

Na aktuální situaci kolem Staníka zaráží verze, kterou předložila mluvčí hnutí Dolenská. „Do Sněmovny (Staník) dochází, aby předal agendu nové tajemnici Andree Dupové,“ podotkla mluvčí. Dupová, jinak asistentka šéfa poslaneckého klubu SPD Radima Fialy, je přitom novou tajemnicí celého hnutí. Proč kvůli předání agendy musí mít Staník přístup do Sněmovny, a nástupnictví si s Dupovou nevyřeší třeba v sídle strany, mluvčí nevysvětlila.