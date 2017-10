Kvůli problémům s erekcí byl závislý na pití krve. Od zvířecí přešel Vampýr ze Sacramenta na lidskou

SACRAMENTO/PRAHA Většina sériových vrahů nezabíjí náhodně. Oběť si vybírají, někdy je sledují i dlouhé dny. Richard Chase byl ale výjimkou. Při své touze po krvi na přelomu let 1976 a 1977 zavraždil šest lidí během 29 dnů. Jeho řádění vystrašilo kalifornské město Sacramento.

Richard Chase vybočoval i ze známého vzorce chování rodin sériových vrahů. Jeho dětství nebylo poznamenáno zneužíváním či násilím. Jeho rodiče ho sice fyzicky trestali, to ale patřilo k Americe padesátých let.



Chase ale vybočoval v jiné oblasti. Zatímco většina dětí z házení kamínků po kočkách „vyroste“, když si uvědomí, že zvířeti ubližují, on nepřestal. Rodák z kalifornské Santa Clary v 60. letech ve škole začal užívat drogy - hlavně marihuanu a LSD.

Nakolik se drogy podepsaly na jeho myšlení? Když zjistil, že má jako teenager problémy s erekcí, vymyslel si, že za to může nedostatek krve v těle. Tuhle potíž se rozhodl vyřešit po svém - začal shánět zvířecí krev. V jeho 20 letech se přidaly další „problémy“. Myslel si, že ho otrávili, že mu kosti rostou ven z hlavy, že má otočený žaludek, či že mu někdo ukradl z těla plicní tepnu.



Richard Chase (uprostřed) na střední škole.

Podle jeho pokřiveného vnímání mohla tyhle všechny potíže vyřešit krev. Zabíjel malá zvířata, pil jejich krev a jedl části těl. Přišlo nevyhnutelné. Richard Chase skončil na psychiatrii. Jenže i tam pokračoval ve svých krvavých zvycích. „Chytá ptáky a pije jejich krev,“ psal o něm nemocniční personál. Ostatní pacienti mu začali říkat „Drákula“.

Kočku zabil před zraky své matky

Psychiatři mu nepomohli. I po propuštění zabíjel zvířata, kočku dokonce zabil před zraky své matky. I když zvířeti utrhl hlavu, matka se na policii neobrátila.



V létě 1977 bylo Chaseovi 27 let a jeho touha po krvi neslábla. Ba naopak. V srpnu toho roku si policista všiml opuštěné dodávky v nevadské indiánské rezervaci Pyramid Lake. Když nahlédl dovnitř, zhrozil se. Dodávka byla zacákána krví, ležel v ní kbelík a v něm játra. A také několik pušek.

Z usměvavého studenta se později stal vrah.

Policisté začali pátrat po okolí. V dalekohledu uviděli asi kilometr od sebe člověka. Byl úplně nahý a potřísněný krví. Richarda Chase zadrželi pro podezření z vraždy. Když se ho ptali, komu patří krev v autě, odpovídal, že jemu. Jenže testy ukázaly, že játra i krev jsou z krávy. Chase propustili bez obvinění.

Uběhly čtyři měsíce. Do konce roku 1977 zbývaly jen dva dny. Ambrose Griffin, 51letý technik a otec dvou dětí, se u svého domu v Sacramentu náhle sesunul k zemi. Nebyl to infarkt, jak si původně myslela manželka. Někdo jejího muže zastřelil a zmizel.



„Byla a je to poklidná čtvrť, kde žije hlavně střední třída. Pan Griffin vyndaval nákup z auta a šel s ním ke dveřím domu. Z kolem projíždějícího auta přišla rána, která ho zasáhla,“ řekl v dokumentu Born to Kill? poručík Ray Biondi z oddělení vražd.



Chyběl motiv střelby

Kdo mohl oblíbeného Griffina zabít? Detektivové nemohli najít žádný motiv. Nakonec došli k závěru, že zřejmě nějací teenageři stříleli z auta pro zábavu a omylem jej zasáhli. Další střely se totiž našly i na fasádách okolních domů.



Vrahem byl však Richard Chase. Střelba do muže, kterého náhodou po cestě uviděl, byla zřejmě jeho první vraždou. Policie ale o tom neměla tušení. O dva týdny později hlásili obyvatelé Sacramenta, že se jim někdo pokouší dostat do domovů. Pokud Chase našel zamčený dům, řekl si, že tam není vítán. Když však narazil na ten s otevřenými dveřmi, bral to jako pozvánku.



V polovině ledna načapali obyvatelé jednoho domu uvnitř jakéhosi rozcuchaného mladíka. Udělal v domě nepořádek, pomočil jim oblečení a na posteli vykonal velkou potřebu. Před majiteli pak Chase utekl.



23. ledna 1978 spáchal druhou vraždu. Mladý detektiv Wayne Irey byl přivolán k vraždě uvnitř jednoho z domů v Sacramentu. „Žena byla podle hlášení zastřelená a pak vykuchaná nožem jako zvíře.“

Krvavé skrvny na místě vraždy Wallinové.

Na místě už byl i šéf „mordparty“ Biondi. „Ještě než jsme vešli do domu, našli jsme v poštovní schránce nepoužitý náboj. Na zemi uvnitř byly poházené odpadky a na zemi byla viditelná stopa z předsíně do ložnice. Tam ležela Teresa Wallinová. Mrtvá. Byla zohavená, měla rozpárané břicho. Oblečení bylo vytažené nahoru a měla roztažené nohy.“

Vrah ženu ve třetím měsíci těhotenství zabil, po smrti znásilnil a pak jí vyndal z těla některé orgány. Vyšetřovatelé našli na místě činu kelímek od jogurtu s krvavými otisky. Došlo jim, že ho vrah použil k pití krve. „Vzhledem k zohavení těla jsme si mysleli, že to musel udělat nějaký psychopat,“ líčil Biondi.

Brutální psychopat?

I zkušení vyšetřovatelé byli z místa činu v šoku. Ženě chyběla i bradavka, v krku měla nacpané psí výkaly. Detektivy překvapil i výraz strachu v ženině tváři. Chase začal lidem dělat to, co roky vykonával na zvířatech.

Policie tentokrát měla aspoň čeho se chytit - disponovala detailním popisem vraha. Jeden ze sousedů ho viděl, když šel přes jeho pozemek. Sacramento se začalo bát brutálního psychopata. O čtyři dny později, 27. ledna, si Chase vyhlédl další dům...



Evelyn Mirothová, jedna z obětí Vampýra ze Sacramenta.

Šéf oddělení vražd Biondi dostal hlášení o dalším masakru. Trojnásobném. „Když jsem vešel do toho domu, hned mě napadlo, že se to podobá vraždě Teresy Wallinové. V předsíni ležel Danny Meredith, byl střelen do hlavy.“



V zadní ložnici byla jeho 38letá přítelkyně Evelyn Mirothová s rozříznutým břichem. A ještě jedna oběť. „Nejprve jsem si ho nevšiml, pak jsem ale uviděl na posteli jejího šestiletého syna. Vrah ho střelil do hlavy. Vana byla plná krvavé vody, byla to hotová jatka,“ říkal Biondi.



V tomto domě zavraždil Chase čtyři lidi.

Vrah použil stejnou malou ráži munice jako v případě Wallinové. Detektivům bylo jasné, že jde o stejného pachatele. Přišla další znepokojivá zpráva. V domě s Mirothovou měl být i její 22měsíční synovec David Ferreira. Zmizel však beze stopy. Pátrání policistů i dobrovolníků k ničemu nevedlo. Svědci však popsali, že u domu viděli asi metr osmdesát vysokého, mladého, hubeného bělocha v oranžové bundě s delšími vlasy.

Kam zmizel dvouletý chlapec?

Richard Chase na policejním snímku.

Pak se policii přihlásila mladá dívka. V nákresu pachatele poznala svého spolužáka ze střední školy Richarda Chase. Potkala ho v obchodě v den vraždy Walinnové. Tehdy měl na sobě oranžovou bundu. Policie si Chase prověřila a přišla na jeho psychické problémy i to, že byl před pěti měsíci zadržen po incidentu s krví.

Detektivové byli přesvědčeni, že jsou na stopě. Když jeli 28. ledna k Chasovi domů, honila se mladému detektivovi Waynu Ireyovi hlavou jedna myšlenka. „Jestli tam bude mít to dítě, tak ho zabiju. Na něco takového by policisté neměli myslet, ale ten člověk byl šílený.“

Policie zatkla Chase u bytového komplexu v Sacramentu. Snažil se detektivům utéct, ale jeden z nich ho praštil do hlavy a pak se s vrahem prali. Chase měl pistoli pod bundou. Irey vyndal svůj revolver a přiložil ho Chaseovi k hlavě a vyzval ho, aby se vzdal. Mladík se dál ale pral, Irey přesto nevystřelil. „Nedokázal jsem ho zabít. Nebyl jsem chladnokrevný zabiják jako on.“

Richard Chase v doprovodu policistů.

Když Chase konečně zatkli, vešli do bytu. Ten byl potřísněn krví, v hrníčcích byla podivná tekutina, v mixéru nějaké orgány. Chlapec, po kterém pátrali, tam ale nebyl.



Irey vyslýchal Chase jako první. Ten se však nechtěl přiznat. Stejně tak mlčel o tom, kde se nachází pohřešované dítě. Neuspěli ani další detektivové. Po dvou měsících zavolal policii správce kostela vzdáleného kilometr a půl od Chaseova bytu. U budovy našel v lepenkové krabice ostatky dítěte s odříznutou hlavou.



Popravy se nedočkal

Chaseův obhájce se snažil hrůzné činy ospravedlnit nepříčetností svého klienta. Vrah před soudem v roce 1979 přiznal, že pil krev svých obětí kvůli jejím „léčebným“ účinkům. Odborníci zjistili, že v době spáchání svých činů si musel být vědom toho, že dělá něco špatného.



Richard Chase byl 8. května 1979 odsouzen k trestu smrti v plynové komoře za šest vražd. Popravy se nedočkal. 26. prosince 1980 se předávkoval antidepresivy, které mu předepsal vězeňský lékař.