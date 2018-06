Soud poslal bývalého šéfa Trumpova volebního štábu Manaforta do vazby

WASHINGTON Americký soud v pátek poslal do vazební věznice lobbistu Paula Manaforta, bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa. Oznámila to agentura AP. Soudkyně Amy Bermanová Jacksonová vzhledem k novým obviněním zrušila podmínky kauce, a Manafort tak do data soudu vazbu neopustí.

Manafort čelí dvěma žalobám, první začne soud projednávat v červenci, druhou v září. Ve Virginii je obviněn, že se dopustil daňových úniků a bankovních podvodů. Ve Washingtonu je stíhán za praní špinavých peněz a zamlčení lobbistických aktivit ve prospěch proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. V obou případech vinu popírá.

Loni v říjnu soud Manafortovi uložil domácí vězení v jeho domě na washingtonském předměstí Alexandria. Obviněný se ale krátce nato se soudem dohodl na kauci, aby mohl domácí vězení opustit. Do zástavy dal několik svých domů v hodnotě téměř 12 milionů dolarů (265 milionů korun).

Robert Mueller, bývalý šéf FBI, který Manafortovy kauzy vyšetřuje, vznesl ale před týdnem proti lobbistovi další obvinění. Snažil se prý z domácího vězení ovlivňovat svědky tím, že jim posílal textové zprávy a zašifrované vzkazy s cílem ovlivnit jejich svědectví a zatajit důkazy. Bránil údajně také průchodu spravedlnosti, když svědky nutil ke lži. Spolu s Manafortem byl z těchto činů obviněn i jeho někdejší spolupracovník Konstantin Kilimnik, který má údajně vazby na ruské tajné služby.

Mueller byl ministerstvem spravedlnosti pověřen, aby prošetřil možné ruské zásahy do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Stíhání Manaforta s hlavní linií Muellerova vyšetřování bezprostředně nesouvisí, přestože lobbista před volbami spolu se svým kolegou Rickem Gatesem vedl Trumpův volební štáb. Gates, jehož Mueller rovněž obvinil, se k nezákonným činům přiznal a na rozdíl od Manaforta s FBI spolupracuje.