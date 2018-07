Bývalí klienti H-Systemu podají stížnost k Ústavnímu soudu proti vyklízení bytů

PRAHA Bytové družstvo Svatopluk podá příští týden stížnost k Ústavnímu soudu, na jejímž základě může soud odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů v Horoměřicích u Prahy, řekl ve středu za družstvo Martin Junek. Večer budou podle něj právníci se zástupci družstva jednat i o dalších alternativách, jak by šlo odvrátit vystěhování.

Nejvyšší soud v tyto dny rozhodl o tom, že družstvo Svatopluk sdružující některé bývalé klienty zkrachovalé společnosti H-System musí do měsíce vyklidit byty v osmi domech v Horoměřicích u Prahy. Nejvyšší soud tak vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta.

Lidé, kterých se rozhodnutí týká a kteří si domy sami dostavěli, se odstěhovat odmítají. Řekli, že na jiné bydlení nemají peníze. Jde asi o 60 rodin. Podle Nejvyššího soudu jsou ale nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů neplatné. Družstvo šlo do rizika, když pro své plány nemělo souhlas konkurzního soudu, uvedl Nejvyšší soud.

Ve středu po 17:00 Junek řekl, že se již účastníci večerního jednání právníků s družstvem začali scházet. „Bude se projednávat, jaké by byly další možnosti a co ještě můžeme udělat. Není to úplně jednoduchá věc, stížnost k Ústavnímu soudu, pokusíme se, aby byla co nejlepší, aby měla nějakou šanci na úspěch,“ řekl Junek.

Lidé z Horoměřic už v úterý avizovali, že se na Ústavní soud obrátí. Domy vyklidit nechtějí. Dokončili je svépomocí po krachu firmy H-System. Podle Nejvyššího soudu má ale konkurzní správce H-Systemu Monsport právo zpeněžit domy ve prospěch všech věřitelů H-Systemu.

Odložit vykonatelnost rozhodnutí Nejvyššího soudu o vyklizení domů v Horoměřicích u Prahy je v kompetenci ústavních soudců. Jde sice o výjimečné opatření, přesto letos Ústavní soud rozhodl o odkladu nejméně v 16 kauzách různého charakteru.