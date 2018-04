‚Demokratické síly dostávají na pr*el.‘ Exministr vnitra Ruml se chce vrátit do politiky

PLZEŇ Polistopadový ministr vnitra a později senátor Jan Ruml se chce po čtrnáctileté pauze vrátit do aktivní vysoké politiky. U Pirátů usiluje jako registrovaný příznivec strany o kandidaturu do Senátu v obvodu, který zahrnuje okresy Rokycany a Plzeň-sever a západní část okresu Beroun. V současné době se konají primárky.

O tom, zda Piráti Rumla jako svého kandidáta vyberou, rozhodnou příští týden členové strany v Plzeňském kraji elektronickým hlasováním, řekli v úterý Jan Ruml a předseda krajského sdružení Pirátů Lukáš Bartoň.



„Demokratické síly dostávají na prdel a je potřeba je stmelit a spojit a bojovat dál,“ řekl Ruml. I když po ukončení mandátu v Senátu v roce 2004 nebyl aktivním politikem, zcela se od veřejného života neodstřihl. „Já jsem přednášel, jezdil na besedy,“ řekl. Připustil ale, že po politice se mu stýskalo. „Ideje, za které jsme bojovali proti komunismu, a potom já, jako ministr vnitra v 90. letech, pomalu mizí. Jsem nakloněn tomu za ty ideály zpátky bojovat. Demokratické síly by se měly spojovat a vzájemně na sebe spoléhat,“ dodal.

Podle Bartoně je Ruml na Rokycansku v primárkách jediným kandidátem Pirátů pro senátní volby. Aby byl skutečně oficiálně nominován jako kandidát, musí v elektronickém hlasování dostat nadpoloviční většinu všech hlasujících členů strany v kraji. To samé platí i o dalším uchazeči v Plzeňském kraji Viktoru Krutinovi, který usiluje o kandidaturu do Senátu na Domažlicku a Klatovsku.

Pokud by kandidát v primárkách nezískal nadpoloviční většinu hlasů, nominaci by nedostal. Podle Bartoně by se tak mohlo i stát, že by strana senátního kandidáta vůbec neměla, případně by se hledal nový kandidát.

Pětašedesátiletý bývalý disident Ruml je jednou z nejvýraznějších postav české, respektive československé politiky 90. let. Někdejší vlivný člen ODS a ministr vnitra stál po rozkolu ODS u zrodu Unie svobody. Senátorem za obvod zahrnující Prahu 6 byl v letech 1998 až 2004, v letech 2000 až 2004 byl místopředsedou Senátu.