Bývalý prezident Clinton píše thriller o zmizení prezidenta. V přípravě je i seriál

Bývalý americký prezident Bill Clinton píše spolu se spisovatelem Jamesem Pattersonem politický thriller The President is Missing (Prezident se pohřešuje). Kniha ještě ani nevyšla, ale práva na její televizní zpracování už koupila společnost Showtime Networks.

Nikdo zatím ani vlastně pořádně neví, o čem kniha The President is Missing vůbec pořádně bude. Oficiální text distributora je totiž skoupý na detaily. Podle něj půjde jednoduše o to, že se ztratí americký prezident. Kniha má také obsahovat „informace, které může vědět jen skutečný prezident,“ což patrně naznačuje hlavní tahák thrilleru - autorství Billa Clintona, který byl americkým prezidentem mezi roky 1993 až 2001. Americký originál knihy má vyjít 11. června 2018.



Clinton na knize spolupracuje s Jamesem Pattersonem, který je zkušeným a oceňovaným autorem literatury plné napětí. Mezi jeho bestsellery patří Tanec smrti (2000, Alpress) nebo Druhá šance (2004, Alpress). Bill Clinton už se také ale do spisovatelského křesla několikrát posadil. Česky vyšly jeho knihy Můj život (Ikar, 2004) a Dárcovství (2008, Volvox Globator). Všechny jeho knihy zatím spadaly do žánru politické literatury faktu. Půjde tedy o Clintonovu úplnou premiéru jakožto autora fiktivních příběhů.

„Přenést The President is Missing na televizní obrazovky bude opravdu výzva. Spojení prezidenta Clintona s jedním z nejlepších vypravěčů součatnosti slibuje výbušný zážitek,“ sdělil serveru Screenrant Michael Nevins, výkonný ředitel společnosti Showtime Networks. Ta při boji o práva na televizní zpracování přeplatila televizního giganta, společnost CBS. Podle předlohy vznikne seriál, ale jiné podrobnosti o něm zatím nejsou známé.