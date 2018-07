Muž, který zachránil automobilku Fiat, zemřel. Marchionnemu bylo 66 let

ŘÍM Bývalý generální ředitel automobilové skupiny Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sergio Marchionne (66) zemřel. Oznámila to rodina Agnelliových, která vlastní kontrolní podíl v FCA. Automobilka o víkendu oznámila, že Marchionneho stav se po nedávné operaci ramene prudce zhoršil a jmenovala nového šéfa.

„To, čeho jsme se obávali, se bohužel stalo. Sergio Marchionne, muž a přítel, odešel,“ řekl předseda představenstva FCA John Elkann.



Na začátku století byl klíčovým mužem automobilky Fiat, jejíž řízení převzal v době, kdy se firma začala propadat do ztrát. A dovedl ji k zisku. Ital, který od 13 let žil v Kanadě, nakonec společnost vedl 14 let – až do minulého týdne, kdy se zhoršil jeho zdravotní stav. Ve středu pak jeho život skončil definitivně.

Jaký byl?



Na červnové konferenci o plánech automobilky Fiat Chrysler se stala nečekaná věc. Šéf firmy Sergio Marchionne ukázal, že má pod svým typickým černým svetrem kravatu. Tu si sice rychle sundal, ale přerušil tím zhruba dekádu, po niž ho v ní nikdo nespatřil.

Sergio Marchionne odstoupil z pozice generálního ředitele Ferarri ze zdravotních důvodů

S konvencemi si notorický kuřák Marchionne hlavu nelámal a málokdo by při setkání s ním odhadl, že už 14 let řídí jednu z největších automobilek. Zkraje července podstoupil operaci ramene; čekalo se, že půjde o rutinní zákrok, jeho stav se ale zhoršil. Minulý týden proto rezignoval.



Pan účetní, jak se Marchionnemu přezdívá, Fiat převzal v hrozném stavu, kdy italský koncern na výrobě aut roky ztrácel obrovské peníze. To táhlo do problémů i další části skupiny – výrobu zemědělských a stavebních strojů, autobusů a nákladních aut.

Fiat měl navíc štěstí. Zatímco řadu jeho avantgardnějších modelů zákazníci dříve odmítli, povedlo se to v roce 2007 s novým Fiatem 500. Retro vzhled malého autíčka se líbil a obhájil vyšší cenu.

Prosadil terénní ferrari

Vždycky byl tak trochu svůj a řadou svých činů či výroků budil velké emoce. Bouřili se proti němu zaměstnanci, odboráři i běžní Italové, že ničí národní poklady, a samozřejmě fanoušci prakticky všech značek koncernu. Každé skupině se vždy něco nezdálo.

Spor měl i se svým někdejším šéfem Lucou di Montezemolem. Ten později v čele dceřiného Ferrari bránil Marchionneho plánu, aby po vzoru Porsche začali vyrábět SUV. Montezemolo nakonec skončil. Což bylo další plus pro skupinu, která si prakticky nestěžovala – pro akcionáře Fiatu. Akcie Ferrari, ve kterém nikdo nebránil vizi SUV, se na burze před třemi lety prodávaly mnohem lépe, než když firma trvala na tom, že se musí držet dvoudveřových sporťáků.

Marchionne zjednodušoval proto řízení, což řada jeho podřízených těžce nesla. Rušil totiž jejich pozice. Celou jeho éru provázela racionalita. Když něco nedávalo ekonomický smysl, bez skrupulí to ukončil. Z nabídky tak mizely ztrátové modely, výroba se přesouvala do levnějších zemí a odkládaly se nejisté projekty. Vše se orientovalo na hospodářský výsledek.

Krize jako příležitost

Zjistil, že automobilka musí být mnohem větší, aby se náklady daly rozpočítat na více aut. Když v roce 2008 přišla globální krize, na všechny automobilky tvrdě dopadla. Zatímco ostatní padaly do problémů a soustředily se na vlastní přežití, Fiat to bral jako šanci. Když zbankrotovaly americké automobilky General Motors a Chrysler, Marchionne využil příležitosti a po té druhé skočil.

Vypadalo to jako holé šílenství. Nebylo jasné, zda si Chrysler, byť s americkou státní pomocí, obhájí svou existenci. Fiat si ale levně koupil přístup na severoamerický i čínský trh a hlavně získal ikonu nejperspektivnějšího segmentu posledních let – legendární Jeep jako ideální značku pro expanzi ve vozech SUV.

Čísla ukazují, jak zásadní rozhodnutí to bylo. V USA Fiat, tedy nově koncern Fiat Chrysler, vytváří naprostou většinu svého zisku a Jeep v portfoliu pomáhá iv Evropě. Naopak Chrysler umožnil v USA prodávat evropské vozy skupiny, tedy značky Fiat, Alfa Romeo a Maserati. Bez toho by firma loni nevydělala 3,5 miliardy eur čistého a nikdy by se nezbavila tíživých dluhů, z nichž poslední byl splacen před pár týdny.

Marchionne si nebyl jistý, zda spojení s Chryslerem stačí, a hledal další partnery. Z námluv s General Motors i s Volkswagenem ale nakonec nic nebylo. Letos se ale mluví o možné svatbě s korejským koncernem Hyundai.

Nešťastná Alfa

Tahounem růstu je značka Jeep. Před pěti lety prodala 730 tisíc aut, letos cílí na 1,9 milionu. Ambicí je prodej ještě znásobit. Komerčním úspěchem je i závratný růst prodejů drahých a výnosných vozů Maserati. Během pěti let odbyt vzrostl z 6000 na 50 tisíc.

Ne všechno se ale daří podle plánů. Své o tom vědí fanoušci značek Lancia a Alfa Romeo. Tu první, které dlouhé roky kralovala závodům rallye, zkusil Marchionne zachránit tím, že její loga lepil na americké Chryslery. To ale Evropané nepřijali. Firma tak pomalu zmírá už jen na italském trhu, kde nabízí jediný model.

O trochu lépe je na tom Alfa Romeo. Marchionne na ni dlouhodobě sázel, ale jeho vize nevycházela. Plánoval prodej půl milionu aut v roce 2014, pak alespoň 300 tisíc pro rok 2016. Loni se ale prodalo jen zhruba sto tisíc vozů, pouhý zlomek dřívějších úspěchů.