Bývalý Trumpův poradce Steve Bannon v nové knize kritizuje někdejší kolegy

WASHINGTON Tým vyšetřovatelů zabývající se kontakty ruských činitelů s prezidentskou kampaní Donalda Trumpa donutí prezidentova nejstaršího syna k přiznání přímo před zraky Američanů. Bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon to prý řekl novináři a spisovateli Michaelu Wolffovi, který o Trumpově administrativě píše knihu údajně založenou na nejméně dvou stovkách rozhovorů včetně toho s Trumpem samotným. Bannon v ní mimo jiné ostře kritizuje počínání Trumpových poradců ohledně schůzky se skupinou Rusů v New Yorku předloni v červnu. Trump se proti Bannonovým slovům důrazně ohradil.

„Steve Bannon nemá naprosto nic dočinění se mnou a mým prezidentstvím. Když dostal padáka, nepřišel jen o práci, ale i o rozum,“ uvedl Trump v prohlášení. „Nyní, když hraje sám za sebe, Steve zjišťuje, že vítězit není tak snadné, jak se to v mém případě zdá. Steve měl jen pramalý přínos pro naše historické vítězství,“ dodal.



Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová podle Reuters novinářům řekla, že Wolffova kniha je plná falešných a zavádějících informací.

Kniha Fire and Fury: Inside the Trump White House (Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu; název odkazuje na Trumpův pět měsíců starý výrok, že KLDR stihne „oheň a hněv“, když bude pokračovat ve výhrůžkách směrem k USA) vychází 9. ledna, s předstihem však do ní nahlédli reportéři deníku The Guardian. Bannon, který se loni po sedmi měsících v Bílém domě vrátil do čela pravicového serveru Breitbart News, je v ní prý jednou z nejvýraznějších postav.

„Tři nejvýše postavení představitelé kampaně si mysleli, že je dobrý nápad setkat se zcela bez právníků se zahraniční vládou uvnitř Trump Tower v zasedací místnosti na 25. podlaží. Neměli vůbec žádné právníky,“ popsal medializovanou událost Bannon. Ke schůzce došlo poté, co prostředník mezi ruskou stranou a Trumpovým týmem slíbil dodat kompromitující materiály na demokratickou kandidátku Hillary Clintonovou, zjistil loni v létě deník The New York Times.

„I kdybyste si mysleli, že to není vlastizrádné nebo nevlastenecké nebo špatné, a já si náhodou myslím, že všechny ty přívlastky sedí, měli okamžitě zavolat FBI,“ citoval Bannona z nové knihy The Guardian.

Bannon nařkl bývalé spolupracovníky z nekalých praktik

Emailová konverzace mezi Donaldem Trumpem mladším a publicistou Robem Goldstonem ukázala, že nejstarší syn amerického prezidenta na nabídku kompromitujících informací reagoval slovy: „Jestli to je to, co říkáte, pak se mi to líbí...“ Trump mladší zároveň tvrdí, že z následného setkání s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou i za účasti Trumpova zetě Jareda Kushnera a tehdejšího šéfa volebního štábu Paula Manaforta nic důležitého nevzešlo.

Údajné vměšování Ruska do předloňských prezidentských voleb v USA od května 2017 zkoumá tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Podle Bannona se americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nezadržitelně blíží k doznáním viny od členů Trumpova nejbližšího okolí. „Dona Juniora zmáčknou ve vysílání celostátní televize,“ řekl údajně Bannon publicistovi Wolffovi.

„Je to celé o praní špinavých peněz... Mueller si jako prvního vybral Weissmanna (prokurátor Andrew Weissmann), a to je člověk přes praní špinavých peněz. Jejich cesta k zasranýmu Trumpovi vede přímo přes Manaforta, Dona Juniora a Jareda Kushnera... Jde to přes Deutsche Bank a všechny ty Kushnerovy věci. Ty věci kolem Kushnera jsou šťavnatý, na tom si smlsnou,“ myslí si Bannon.

Dosud z Muellerova vyšetřování vzešla obvinění proti Manafortovi, dále proti někdejším prezidentovým poradcům Michaelu Flynnovi a Georgi Papadopoulosovi. The New York Times na konci prosince napsal, že američtí státní zástupci se snaží získat záznamy finančního ústavu Deutsche Bank ohledně subjektů napojených na společnost Trumpova zetě. Banka údajně Kushnerovým podnikům půjčila stovky milionů dolarů.

Bývalý šéf Trumpovy kampaně žaluje zvláštního vyšetřovatele

Bývalý šéf volební kampaně nynějšího prezidenta Donalda Trumpa Paul Manafort zažaloval kvůli překračování pravomocí zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který objasňuje roli Moskvy v předloňských prezidentských volbách v USA. Dnes o tom informovala agentura Reuters. Žaloba míří také na náměstka ministra spravedlnosti Roda Rosensteina, který formálně na Muellerovu práci dohlíží.