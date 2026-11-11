Na úterý Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však zákon nevztahuje a obchody mohou otevřít.
„Z našeho průzkumu víme, že v otevírací době během těchto dnů tápe více než 80 procent zákaznic a zákazníků,“ uvedl koncem října manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.
„Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který připadá na úterý 17. listopadu, letos uzavírá sérii podzimních státních svátků. Všechny prodejny BILLA po celé České republice přivítají zákazníky ve standardním provozním režimu,“ dodal a připomněl, že úpravy otevírací doby se budou týkat až období vánočních svátků.
Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.
Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.
|Datum
|Den
|Svátek
|Otevírací doba obchodů
|1. 1. 2026
|čtvrtek
|Den obnovy českého státu, Nový rok
|zavřeno
|3. 4. 2026
|pátek
|Velký pátek
|otevřeno
|6. 4. 2026
|pondělí
|Velikonoční pondělí
|zavřeno
|1. 5. 2026
|pátek
|Svátek práce
|otevřeno
|8. 5. 2026
|pátek
|Den vítězství
|zavřeno
|5. 7. 2026
|neděle
|Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
|otevřeno
|6. 7. 2026
|pondělí
|Den upálení mistra Jana Husa
|otevřeno
|28. 9. 2026
|pondělí
|Den české státnosti
|zavřeno
|28. 10. 2026
|středa
|Den vzniku samostatného československého státu
|zavřeno
|17. 11. 2026
|úterý
|Den boje za svobodu a demokracii
|otevřeno
|24. 12. 2026
|čtvrtek
|Štědrý den
|otevřeno do 12 hodin
|25. 12. 2026
|pátek
|1. svátek vánoční
|zavřeno
|26. 12. 2026
|sobota
|2. svátek vánoční
|zavřeno
Co si 17. listopadu připomínáme
Kvíz: Co víte o 17. listopadu 1989
Každoroční 17. listopad slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tento svátek upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.