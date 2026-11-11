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Úterý 17. listopadu 2026 je státní svátek. Jak budou mít obchody otevřeno?

Autor:
  6:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

V listopadu slavíme 17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Státní svátek může zahýbat s otevírací dobou v obchodech. Ta se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků.

Na úterý Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu se však zákon nevztahuje a obchody mohou otevřít.

„Z našeho průzkumu víme, že v otevírací době během těchto dnů tápe více než 80 procent zákaznic a zákazníků,“ uvedl koncem října manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR Petr Kubíček.

„Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, který připadá na úterý 17. listopadu, letos uzavírá sérii podzimních státních svátků. Všechny prodejny BILLA po celé České republice přivítají zákazníky ve standardním provozním režimu,“ dodal a připomněl, že úpravy otevírací doby se budou týkat až období vánočních svátků.

Zákon, který přinutil větší obchodníky stáhnout výlohy o sedmi státních svátcích, platí od července 2016. O změnu se pokusila skupinka senátorů. Jejich návrh však Ústavní soud v březnu 2019 zamítl. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce (ČOI), která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty.

Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky.

DatumDenSvátekOtevírací doba obchodů
1. 1. 2026čtvrtekDen obnovy českého státu, Nový rokzavřeno
3. 4. 2026pátekVelký pátekotevřeno
6. 4. 2026pondělíVelikonoční pondělízavřeno
1. 5. 2026pátekSvátek práceotevřeno
8. 5. 2026pátekDen vítězstvízavřeno
5. 7. 2026neděleDen slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodějeotevřeno
6. 7. 2026pondělíDen upálení mistra Jana Husaotevřeno
28. 9. 2026pondělíDen české státnostizavřeno
28. 10. 2026středaDen vzniku samostatného československého státuzavřeno
17. 11. 2026úterýDen boje za svobodu a demokraciiotevřeno
24. 12. 2026čtvrtekŠtědrý denotevřeno do 12 hodin
25. 12. 2026pátek1. svátek vánočnízavřeno
26. 12. 2026sobota2. svátek vánočnízavřeno

Co si 17. listopadu připomínáme

Kvíz: Co víte o 17. listopadu 1989

Každoroční 17. listopad slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Tento svátek upomíná na den uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a počátek sametové revoluce v roce 1989.

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