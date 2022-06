Administrativní zátěž podnikatelů navzdory slibům znovu roste, stát nepomáhá

„V roce 2017 strávil každý podnikatel byrokracií 247 hodin, do roku 2020 klesl tento počet na 223,“ připomíná údaje Liberálního institutu Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny PKF Apogeo.

„Loni to už ale zase bylo 272 hodin,“ říká Dobrovolný a pokračuje: „Není ovšem divu, když podnikatelé mají vůči státu až 2000 různých povinností a dohlíží na ně na 200 úřadů a institucí.“

V průměrné firmě tak podle Dobrovolného stráví jeden zaměstnanec sedm týdnů prací pro stát a ne pro zákazníka.

Situaci zhoršují kontroly

Navíc i v době, kdy covidovou krizi vystřídala válka, probíhají stále běžné rutinní kontroly, které i v klidnějších časech přispívaly k neúměrné administrativní zátěži podnikání. „Podle posledního měření administrativní zátěže, které v roce 2016 uskutečnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, si splnění všech povinností vyplývající z právních předpisů vyžádalo ročně částku 71 095 478 958 korun. Nové měření by mělo MPO provést do konce roku 2022,“ upřesňuje předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) Josef Jaroš.

„V minulosti se sice podařilo sjednotit data účinnosti nové legislativy na dva dny v roce – k prvnímu lednu a prvnímu červenci -, to v této turbulentní době ale nestačí,“ vysvětluje Jaroš. „Firmy potřebují klid na práci a investování, vláda by jim měla dát pevné body alespoň na půl roku, pak si řekneme, co bude dál,“ vyzývá.

V oblasti snižování administrativní zátěže vkládá AMSP ČR naděje například do projektu Jednotného portálu evidence kontrol (JePEK), který představilo MPO. Ten je součástí Národního plánu obnovy a klade si za cíl zlepšit koordinaci kontrolních orgánů.

„Stát zatím neposkytuje podnikatelům žádnou podporu v tom smyslu, že by uvedl přehledně, na jednom místě, informace o jejich právech a povinnostech,“ konstatuje Dobrovolný. „Je pouze na nich, zda se pokusí prokousat tou džunglí sami, nebo si zaplatí odborníka. Takové poradenství ale obvykle nepokryje všechny oblasti,“ dodává.

Podnikání se navíc týká množství zákonů a vyhlášek. Podle Michaela Dobrovolného jsou jich tisíce. Index byrokracie podle metodiky Liberálního institutu přitom zahrnuje do výpočtu pouze byrokratickou zátěž vycházející z činností, které vyžaduje zákon.