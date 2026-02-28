Aerolinky ruší kvůli Íránu na týden lety, ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Írán, Izrael a Irák už ráno oznámily, že uzavírají do odvolání svůj vzdušný prostor, následně tak učinily Katar, Kuvajt, a Spojené arabské emiráty.
„Narušení provozu bude mít zásadní dopad na globální leteckou dopravu, protože v SAE sídlí dva hlavní dálkoví dopravci, Emirates a Etihad,“ upozornila agentura AP.
„Kvůli mnohým uzavřením leteckých prostorů v regionu Emirates dočasně pozastavuje všechny operace z a do Dubaje,“ uvedla sama letecká společnost. Ta má v Dubaji svůj hlavní letecký hub, ze kterého obsluhuje lety do prakticky celého světa. Společnost měla na plánu odpolední let z Prahy. Jak dlouho přerušení letů potrvá, neuvedla.
Největší evropské aerolinky, německá Lufthansa, zrušily lety do Tel Avivu, Bejrútu, Ammánu, Erbilu a Teheránu až do 7. března, uvedla agentura AFP s odvoláním na prohlášení společnosti. Do neděle Lufthansa pozastaví lety do a z Dubaje a Abú Zabí „vzhledem k současné situaci na Blízkém východě“. Zrušení letů na Blízký východ oznámily rovněž turecké aerolinky Turkish Airlines. Air France zrušila sobotní lety do Dubaje a Rijádu v Saudské Arábii přerušení jejích spojů z a do Tel Avivu potrvá nejméně do pondělí.
Společnost Wizz Air pozastavila všechny lety do a z Izraele, Dubaje a Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech a Ammánu v Jordánsku s okamžitou platností do 7. března. KLM zrušila lety z Amsterdamu do Tel Avivu. Oman Air pozastavila všechny lety do Íránu a Izraele.
Izrael zrušil všechny civilní lety
Kuvajt pozastavil všechny lety do Íránu až do odvolání. Izrael zrušil všechny civilní lety a uzavřel svůj vzdušný prostor.
„ Momentálně sedíme v letadle Qatar Airways na (londýnském letišti) Gatwick, zatímco pilot čeká na pokyny. Měli jsme večer přistát v Dauhá, což nyní zní nepravděpodobně. Dauhá leží vedle největší americké letecké základny na Blízkém východě,“ napsal zpravodaj BBC na webu stanice.
„Lety jsou přesměrovány po celé oblasti Perského zálivu a samozřejmě nikdo neví, jak dlouho to potrvá a kde to skončí. Írán vždy jasně dával najevo, že na případný útok odpoví. Stále mu zůstává spousta raket a dronů a má v regionu k dispozici velké množství amerických vojenských cílů, včetně válečných lodí amerického námořnictva na moři,“ dodal.
Cena ropy by mohla vzrůst
Ceny ropy mohou po izraelsko-americkém útoku na Írán chvilkově vzrůst o desítky dolarů až na více než 100 dolarů za barel. Pokud by se uzavřela nebo omezila doprava v Hormuzském průlivu mezi Perským a Ománským zálivem, výrazně by se omezil obchod mezi Evropu a Asií. Zdražení ropy by se pak projevilo v růstu cen paliva, dodávek zboží či potravin.
Analytik platformy Purple Trading Petr Lajsek upozornil, že Hormuzským průlivem proplouvá přibližně pětina světových dodávek ropy. Nyní analytici předpokládají, že po útoku na Írán cena za barel ropy vzroste zhruba o sedm až osm dolarů na 80 dolarů. Nejistota by ale mohla vést ke skokovějším nárůstům ceny ropy. Hodnota nad 100 nad barel by ale podle Lajseka neměla mít dlouhého trvání.
„Jakákoli blokáda by znamenala dramatický šok pro globální trh. Zatímco ztráta jednoho milionu barelů denně by podle odhadů znamenala růst o jednotky dolarů, uzavření Hormuzu by mohlo cenu Brentu posunout skokově o desítky dolarů výše. V takovém scénáři by nešlo jen o íránskou ropu, ale i o exporty Saúdské Arábie, Iráku, Kuvajtu či Spojených arabských emirátů,“ uvedl Lajsek.
Kdyby se doprava podle analytika BH Securities Štěpána Křečka po útoku na Írán omezila dlouhodobě, zvýšily by se ceny globální přepravy. To by vyvolalo tlak na růst cen potravin a široké škály exportovaného zboží. Ekonom David Marek z technologicko-poradenské společnosti Deloitte dodal, že uzavření Hormuzského průlivu by zasáhlo celkový obchod mezi Evropou a Asií. Náhradní trasa kolem Afriky by pak byla výrazně delší a dražší.
Mohlo by to ovlivnit ceny pohonných hmot
Zablokování dopravní cesty by ale podle analytika Natland Petra Bartoně nemuselo být v zájmu Íránu, protože peníze z pokračujícího prodeje bude potřebovat na záchranu svého režimu zmítaného ekonomickými protesty. Záliv se navíc podle něj dá objet. Ropa by se například mohla převést ropovodem na Arabský poloostrov a následně poslat dále přes Suezský průplav.
Inflaci v České republice by konflikt mohl ovlivnit podle ekonoma platformy XTB Pavla Peterky jen při výrazné eskalaci konfliktů. Růst ceny ropy by však mohl ovlivnit ceny pohonných hmot, což by mělo i nepřímé dopady v podobě zdražování přepravních nákladů. Ty by se postupně propsaly i do růstu cen přepravovaného zboží.
„Vyšší napětí na Blízkém východě se projeví i v cenách plynu, který je v tamním regionu ve velkých objemech těžen a následně dovážen do Evropy,“ dodal Peterka.
Konflikt se také podle ekonoma platformy Portu Jana Berky projeví ve zhoršení tržní nálady a tedy ve výprodeji rizikových aktiv, jako jsou například akcie. Některé sektory ale podle něj mohou z celé situace profitovat, zejména pak zbrojařské firmy. Růst by pak mohla i cena zlata, které analytici považují za jednu z bezpečnějších investic.