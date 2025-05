Největší evropská letecká společnost přepravila v letech 2024–25 přes 200 milionů cestujících. Očekává však, že v hlavní sezoně 2025 se ceny letenek zvýší přibližně o 5–6 procent. „Máme velmi dobré výsledky v kontextu loňského roku, kdy ceny letenek klesly o 7 procent, jsou to solidní výsledky,“ uvedl O’Leary podle The Guardainu.

Dodal, že letecká společnost vydělala přibližně 8 eur na cestujícího, přičemž náklady rostly přesně v souladu s počtem cestujících. „Rozdíl v nákladech mezi námi a všemi našimi konkurenty se zvětšuje,“ uvedl šéf aerolinek.

Ryanair letos vyplatí na dividendách přibližně 400 milionů eur. O’Leary uvedl, že zisky porostou a podpoří je nižší ceny leteckého paliva.

Do Británie místo Evropy

O’Leary rovněž zmínil, že aerolinky by mohly v případě potřeby přesměrovat nadcházející dodávky boeingů do Spojeného království namísto do Evropy, aby se vyhnuly clům. Ryanair je největším zákazníkem amerického výrobce letadel v Evropě, ale dodávky modelu 737 MAX 8 se po letech problémů amerického výrobce letadel zpozdily.

O Boeingu řekl, že jeho situace se výrazně zlepšila, ale Ryanair čeká na dalších 29 letadel pro letový plán až na příští léto, a tak by mohla být dodána letos na podzim.

„Máme s Boeingem smlouvy s pevnou cenou, cla budou problém Boeingu, nikoliv náš, ale budeme s výrobcem spolupracovat a snažit se najít způsob, jak je obejít,“ řekl. Aerolinky mají možnost s Boeingem tyto dodávky zapsat do britského registru, nikoliv do evropského, uzavřel generální ředitel aerolinek Michael O’Leary podle The Guardianu.