Smartwings zdraží letenky. Přibude poplatek kvůli rostoucí ceně paliva

Poplatek u Smartwings zvýší cenu letenky o tři až 15 eur (o 75 korun až 378 korun) za jednosměrnou letenku. Řekla to mluvčí dopravce Smartwings Vladimíra Dufková.

Ekologický poplatek podle Dufkové aerolinky stanoví na základě délky letu a tarifu. Podobný krok už oznámila největší německá letecká společnost Lufthansa. Letenky s odletem od 1. ledna příštího roku zdražila o jedno až 72 eur, podobně jako Smartwings podle trasy letu a ceny letenky. Ekologický poplatek se týká také dopravců Austrian Airlines a Swiss Airlines, které patří do skupiny Lufthansa.

Podle ředitele portálu prodeje letenek Letuška.cz Josefa Trejbala dopravci mění ceny individuálně. „Lze však předpokládat, že zvyšování cen proběhne napříč evropskými aerolinkami,“ dodal.

Ceny letů po Evropě by podle Trejbala měly růst o desítky až stovky korun. „Na dlouhých letech a v business nebo první třídě může cena letenky stoupnout o několik tisíc korun,“ řekl. Nejvýhodnější je podle Trejbala nákup s dostatečným předstihem. „Dopravci mají velkou snahu své cestující neztratit, ceny tak budou mít snahu stabilizovat a budou nabízet i velké množství akčních letenek zejména v předprodejích,“ doplnil.

Kvóty EU týkající se udržitelného leteckého paliva jsou součástí evropského programu na ochranu klimatu Fit for 55. Požadavky se budou postupně zpřísňovat až do roku 2050, týkají se odletů z evropských zemí.

Od příštího roku má podíl SAF v leteckém palivu činit dvě procenta, od roku 2030 šest procent, od roku 2035 pětinu a 70 procent od roku 2050. Kvůli postupnému navyšování podílu ekologické složky nelze podle Trejbala předpokládat, kdy ceny leteckého paliva opět klesnou.

Na zvyšování cen letenek evropských dopravců má podle Trejbala vliv více faktorů. „Kvůli geopolitické situaci musí letadla oblétávat ruský vzdušný prostor, což prodlužuje let a zvyšuje spotřebu paliva,“ uvedl. Ke zdražení podle něj přispívá také slabý kurz koruny vůči euru. Ceny letenek jsou většinou uváděny v eurech.

Čechům se podle Trejbala do cen letenek promítá také letištní poplatek za cestujícího, který pražské letiště od zahájení letošního letního letového řádu zvýšilo zhruba o pět procent. V zimě letiště podle jeho mluvčí Denisy Hejtmánkové poplatky dál nezvyšovalo. O změnách v další letní sezoně aktuálně jedná s leteckými společnostmi. „Naším cílem není poplatky na letní sezonu nějak extrémně navyšovat,“ řekla Hejtmánková.

Trejbal předpokládá, že evropští dopravci budou odcházet z východních trhů. Podle něj to nahrává blízkovýchodním a čínským leteckým společnostem. „Nižší konkurence na trasách však znamená dražší cestování. To nyní vidíme na cenách do Asie či Austrálie,“ dodal.