Aerolinky trápí další vlna škrtů. Napříč Evropou ubývají stovky spojů, omikron vystrašil pasažéry

„Leden a únor patří obecně co do poptávky k nejslabším měsícům, v kombinaci s omikronem je dopad ještě významnější. Tato situace se pochopitelně odráží na počtech rezervací,“ vysvětlila pro Lidovky.cz Vladimíra Dufková, mluvčí letecké skupiny Smartwings Group, do níž spadají i České aerolinie.

Jen v případě Smartwings došlo ke zrušení patnácti procent spojů. Mnohem horší dopad však měla vynucená redukce letů na sesterské ČSA, jimž momentálně v rezervačním systému na leden zbývají pouze dvě destinace – Kyjev a Moskva.

Ještě v listopadu přitom společnost aktuálně létající se dvěma airbusy oznamovala obnovení dalších linek do evropských měst, již ke konci roku však došlo k jejich opětovnému zrušení. Konkrétně z lednového rozvrhu ČSA zcela vyřadily spoje do Stockholmu, Kodaně a Paříže. Do Stockholmu se ČSA plánují vrátit až v březnu, Kodaň dopravce plánuje obnovit v únoru, Paříž ještě koncem ledna.

Na nízkonákladové Smartwings má ale situace o něco mírnější dopad, a to zejména díky velkému podílu charterových letů, část jejich flotily navíc využívají jiní dopravci v rámci zahraničních kontraktů.

Celosvětový problém

Extrémní propad poptávky po létání se ale netýká zdaleka jen Česka. Tisíce letů ruší společnosti po celém světě. A ačkoli nejvíce se dotýkají dopravců ve Spojených státech, zimní letové řády výrazně proškrtaly také další evropské aerolinky.

Například irská nízkonákladová společnost Ryanair, která provozuje lety i z Prahy, rozhodla o zrušení třetiny všech svých spojů. „K redukci kapacity lednových spojů o 33 procent nás přimělo zpřísnění restrikcí vstupu do některých zemí v reakci na variantu omikron. Kvůli současné nejistotě ohledně dalšího vývoje jsme zatím nerozhodli o případných změnách letového řádu na únor,“ napsala aerolinka v prohlášení.

Nízká poptávka se ze stejných důvodů dotkla také třeba maďarské společnosti Wizz Air, která zrušila přes osm desítek letů. O tisíce spojů zredukovala letový řád také například německá Lufthansa. „Rušení linek je výsledkem nejistoty cestujících, jak se projeví nástup nové mutace koronaviru omikron. Obnovování letecké dopravy je citlivé na proticovidová opatření. Tudíž jak rychle se poptávka po optimistickém podzimu propadla, tak rychle může zase začít růst poté, co bude vlna omikronu za námi,“ komentuje pro Lidovky.cz Petr Kováč, odborník na leteckou dopravu z firmy Ernst & Young Partner Corporate Finance.

Podobně optimisticky se i přes momentální propad dívá na rok 2022 také evropská organizace pro bezpečnost řízení letového provozu Eurocontrol. „Očekáváme, že se letecká doprava v tomto roce dostane zhruba na 70 až 90 procent objemu roku 2019. A to i přes současný propad,“ píše se v posledních statistikách Eurocontrolu.

Organizace přitom vychází z dat za rok 2021, přičemž loni v lednu dosáhl letecký provoz v Evropě jen asi třetinového objemu z ledna předpandemického roku 2019. Během loňského léta se sice provoz nad Evropou stabilizoval na zhruba 70 procentech, celoroční průměr však stále znamená 44procentní pokles oproti roku 2019.