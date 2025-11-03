Zdravotnická skupina Agel otevřela na Kanárských ostrovech kliniku

Zdravotnická skupina Agel miliardáře Tomáše Chrenka rozšířila své působení na Kanárské ostrovy, které jsou součástí Španělska. V Las Palmas, hlavním městě ostrova Gran Canaria, otevřela kliniku Agel Canarias, která vznikla začleněním a přejmenováním původního zdravotnického zařízení ICMA. Skupina to uvedla v tiskové zprávě.

Klinika AGEL Canarias | foto: Agel

„Po Česku a Slovensku vstupujeme do další země Evropské unie. Proč právě Kanárské ostrovy? V regionu jsme vnímali rostoucí potřebu dostupné a kvalitní zdravotní péče a zároveň se zde otevřela možnost odborné spolupráce, na kterou jsme mohli navázat,“ uvedl lékař Waldemar Krzysztof Kmiecik, který je ve vedení Agelu Canarias a ve skupině Agel vede zahraniční projekty.

Agel Canarias je prvním zdravotnickým zařízením v oblasti, které pod jednou střechou kombinuje urgentní péči, specializovaná vyšetření a výkony jednodenní chirurgie. „Tento model umožňuje pacientům podstoupit rychlou diagnostiku i ošetření bez zbytečné hospitalizace. Klinika poskytuje soukromou zdravotní péči a spolupracuje s řadou mezinárodních pojišťoven,“ uvedl Kmiecik.

Zařízení poskytuje péči místním obyvatelům, dlouhodobě žijícím cizincům i turistům. Zaměstnává 80 lidí, z toho je 60 zdravotnických pracovníků.

„Součástí zdravotnického centra o rozloze 1 500 metrů čtverečních jsou tři operační sály pro jednodenní chirurgii, endoskopické centrum se dvěma sály, urgentní oddělení, diagnostická pracoviště (USG, CT, RTG, mamografie, denzitometrie), stomatologie, plastická a estetická medicína, laboratorní diagnostika i domácí zdravotní péče,“ uvedla Miloševská.

Skupina Agel provozuje v Česku a na Slovensku dvě desítky nemocnic, síť poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Zaměstnává 16 500 lidí. Zdravotnická zařízení skupiny Agel mají kapacitu 5300 lůžek, loni hospitalizovala 180 000 pacientů. Skupině Agel v loňském roce vzrostly konsolidované tržby meziročně o 16,7 procenta na rekordních 27,441 miliardy korun a vytvořila zisk 1,357 miliardy korun.

