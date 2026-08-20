Zemědělství letos čeká propad tržeb o 20 miliard korun, uvedla Agrární komora

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  12:27aktualizováno  12:27
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V Českých Budějovicích začala Země živitelka. (20. srpna 2026)

V Českých Budějovicích začala Země živitelka. (20. srpna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. První návštěvníci míří k...
V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. Před branami výstaviště stály...
V Českých Budějovicích začala Země živitelka. (20. srpna 2026)
V Českých Budějovicích začala Země živitelka. (20. srpna 2026)
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České zemědělství letos přijde na tržbách podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala přibližně o 20 miliard korun. V rostlinné výrobě způsobí pokles hlavně nižší letošní sklizeň. Tu Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let. Doležal to řekl během zahájení agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.

Nepříznivá situace panuje podle komory i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů každý den. „Letos zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun ročně. Když k tomu připočteme vyšší náklady na pohonné hmoty, hnojiva, vychází nám, že letošní výsledek nebude dobrý,“ uvedl Doležal.

Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na 10,7 miliardy korun. Hodnota zemědělské produkce v ČR se dle předběžných výsledků ČSÚ v roce 2025 zvýšila o 10,7 procent na 193,36 miliardy korun.

Pokles tržeb podle Doležala způsobí nepříznivá situace v rostlinné i živočišné výrobě. Zemědělci letos podle odhadu statistiků sklidí o 17 procent méně obilovin, řepky o pětinu méně. Za poklesem sklizně stojí podle zemědělců počasí, zejména sucho a letní vedra, ale i jarní mrazy. Výpadek tržeb u obilovin a řepky odhadla komora už dříve při současných cenách zhruba na osm až deset miliard korun.

Nižší tržby budou podle Doležala i v živočišné výrobě, zejména v sektoru mléka. Aktuální výkupní cena mléka je podle Doležala dvě koruny pod nákladovou cenou. „Ztráta jen v sektoru mléka tak za období s nízkou cenou dosahuje zhruba 20 milionů korun denně,“ uvedl Doležal.

Ministerstvo chystá pomoc

Za pozitivní Doležal nicméně označil přístup členů vlády a ministra zemědělství Martina Šebestyána. Ocenil, že se o problémech chtějí bavit a hledat řešení. Pro udržení zemědělství je podle Doležala důležité vnímat sektor jako strategický.

Šebestyán na zahájení agrosalonu řekl, že si uvědomuje důsledky klimatické změny, které letos čeští zemědělci pociťují. Stát je podle něj připraven zemědělcům s dopady pomoci.

„Ministerstvo zemědělství připravuje vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu a chce také navýšit investice do vodohospodářství minimálně na čtyři miliardy ročně,“ uvedl Šebestyán. Podpora vodního hospodářství dosahuje podle letošního rozpočtu MZe tří miliard.

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