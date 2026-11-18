Na jedné z nejprestižnějších soukromých škol v Pekingu vytvořil třináctiletý Pcheng Kao-ti více než 200 aplikací, včetně platformy pro odevzdávání úkolů a tržiště s použitým zbožím. Své nápady prezentuje skutečným investorům, obdivuje Elona Muska a jednou chce v oblasti IT i pracovat.
Kolem něj spolužáci programují humanoidní roboty, navštěvují různé workshopy a trénují na leteckých simulátorech. „Když jsem si dříve s něčím nevěděl rady, volal jsem učitele. Teď se ale stačí zeptat umělé inteligence, což mi učení dost usnadňuje,“ popsal Pcheng agentuře Reuters.
Internátní školu New Talent Academy navštěvuje více než 2 000 studentů, kteří se za 39 000 dolarů ročně (864 000 korun) učí pomocí speciálního vzdělávacího plánu. Ten se zaměřuje na digitální inovace, AI, robotiku a programování.
O vychování technologických géniů ale Čína usiluje dlouhodobě. S téměř 200 miliony studentů na základních a středních školách země provádí jeden z největších experimentů na světě, který se soustředí na integraci umělé inteligence do výuky. Do roku 2030 tak chce dosáhnout toho, že znalost v oblasti AI se stane samozřejmostí u všech školáků.
AI místo učitele
Současné obecné pokyny stanovují, že žáci by od porozumění základních pojmů měli v průběhu let přejít k využívání pokročilých nástrojů při řešení složitých projektů.
Přestože je ale úsilí rozsáhlé, není rovnoměrné. Pod pojmem „AI gramotnost“ si totiž každý představí něco jiného, stejně jako v tom, jak by se měla vyučovat a měřit.
Čína umělou inteligenci považuje za klíčovou technologii pro svůj ekonomický rozvoj i konkurenceschopnost. Doufá, že včasný kontakt podpoří nejen domácí inovace, ale také zásadní světové průlomy. Naproti tomu Spojené státy se podle AI Indexu 2026 spoléhají na decentralizované, nezávazné pokyny a postrádají pro výuku jak vyčleněné finanční prostředky, tak státní učitelské standardy.
Plány na začlenění umělé inteligence do výuky zavedla téměř polovina všech čínských měst a provincií. Šanghaj například nařizuje minimálně 30 AI zaměřených hodin ročně, zatímco Peking plánuje technologii využít k monitorování zdraví studentů a zřídit 100 pilotních škol. Regiony Ning-sia a Kan-su chtějí do roku 2027 zařadit znalosti ohledně AI i do přijímacích zkoušek na střední školy.
Objevují se ale také první náhledy na využití umělé inteligence přímo ve třídách. Kromě hodin programování zavádí provincie Kuej-čou systémy pro rozpoznání obličejů a analýzu chování. Šanghaj zase nasazuje systémy pro monitorování duševního a fyzického zdraví. V Jün-nanu chtějí vyučování nahrávat a následně ho pomocí umělé inteligence analyzovat.
Na střední škole ve venkovské provincii An-chuej zase AI řeší nedostatek kvalifikovaných učitelů. Čtyři tisíce dětí se tak základní předměty učí pomocí lekcí generovaných umělou inteligencí. Žáci sledují na tabletech individuálně přizpůsobené programy a AI agenti jim kladou otázky místo odpovědí.
„Stroj není nikdy unavený a nedá studentům pocit, že jsou hloupí, když se zeptají na základní otázku,“ tvrdí ředitel školy Jang Tchien-liang.
K výuce využívají populární čínské modely od společností Alibaba, ByteDance nebo Z.AI. Ty žákům generují texty, obrázky, interaktivní lekce a videa. Tento přístup podle Janga zvýšil míru přijetí na univerzity z méně než šedesáti procent na devadesát.
Konec samostatného rozhodování?
Čínské ministerstvo školství podporuje začlenění umělé inteligence od roku 2024. Žáci se se základními nástroji seznamují už na prvním stupni, zatímco starší studenti se učí, jak systémy fungují a využívají je v čím dál složitějších projektech. Jen v minulém roce vyčlenily úřady na vybavení učeben, školení a vzdělávací platformy 31 milionů dolarů. Skutečná částka je však pravděpodobně mnohem vyšší, protože je rozptýlena v místních rozpočtech a není oficiálně evidovaná.
Čína ale zatím pro měření AI gramotnosti dosud nevytvořila standardní rámec, což školám ponechává prostor pro experimentování a ztěžuje hodnocení. Podle vedoucí portfolia výzkumné společnosti China Policy Seleny Guo se však kritéria již vytvářejí.
Objevují se také první studie, které důsledky umělé inteligence na vzdělávání vyhodnocují. Přinášejí ale smíšené výsledky.
Nedávný výzkum, jenž zkoumal téměř 27 000 čínských teenagerů, zjistil, že využívání AI vedlo k osmnáctiprocentnímu zlepšení známek z domácích úkolů, ale k dvacetiprocentnímu zhoršení u testů. K největšímu poklesu došlo v předmětech společenských věd.
Další celostátní studie z letošního roku, do které se zapojilo přes 320 000 studentů, poukázala na přínos umělé inteligence ve vzdělávání, ale také na obavy ze závislosti a oslabení schopnosti samostatného uvažování. Žáci, kteří AI využívali alespoň třikrát týdně totiž vykazovali horší paměť, porozumění a analytické i kreativní schopnosti.
Tyto závěry sice neprokazují příčinnou souvislost, ale posilují obavy ohledně toho, že pokud budou děti mentální úkoly stále častěji přenechávat technologii, zastaví rozvoj této dovednosti u sebe.
„Pokud školy nezabrání tomu, aby se děti jen spoléhaly na umělou inteligenci, myšlenkové procesy zcela vymizí,“ myslí si šéf čínského startupu ClassIn Ted Mo Chen.
V New Talent Academy se studenti nejdříve snaží problémy vyřešit sami, a až pak se ptají AI. „Dostaneme ale vždy jen nápovědu, nikoli celou odpověď,“ řekl třináctiletý Pcheng, který se tímto způsobem zlepšil v matematice.