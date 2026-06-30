Pronájmy přes Airbnb či Booking a daně: Co přiznat a na co úřady (ne)přijdou?

Pavla Žáková
  6:47
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Logo společnosti Airbnb ve skleněné pyramidě v Louvru | foto: Reuters

Krátkodobé pronájmy přes Airbnb, Booking nebo další platformy jsou oblíbeným přivýdělkem pro státe víc majitelů nemovitostí. Mnozí z nich si myslí, že když pronajímají byt či chalupu jen v sezoně nebo nepravidelně, přiznávat a danit nic nemusejí. Je to velký omyl. Finanční úřad toho ví o krátkodobých pronájmech víc než před lety.

U pronájmů přes Airbnb, Booking a další platformy vzniká pronajímatelům povinnost platit daň z příjmu. Podle toho, co přesně hostům poskytují, nemusí stačit vyplnit přílohu číslo 2 daňového přiznání, která řeší příjmy z nájmu. Na výdělek může totiž zákon pohlížet jako na podnikání, a kromě daně z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti pak připadá v úvahu i DPH. Navíc pronajímatelům vznikají další povinnosti vůči obci nebo policii, které není radno podceňovat.

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Ne každý pronájem je nájem podle § 9

Příjmy z krátkodobého ubytování podléhají zdanění vždy. Zásadní je ale to, zda jde skutečně o nájem, nebo už o poskytování ubytovacích služeb.

„Jestliže hostům nabízí služby typické pro ubytování, například pravidelný úklid, výměnu ložního prádla, předávání klíčů, občerstvení nebo další servis, může finanční úřad takovou činnost posuzovat jako podnikání a poskytování ubytovacích služeb,“ upozorňuje Pavel Janeček z Royal Bridge Partners.

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Když jde o podnikání, nestačí pouze zdanit příjmy. Pronajímatel potřebuje živnostenské oprávnění, musí se nahlásit správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně a platit odvody ve stanovené výši. To, zda jde o nájem nebo podnikání a poskytování ubytovacích služeb, závisí na více faktorech.

„Rozhodující je konkrétní rozsah činnosti, výše příjmů i způsob poskytování ubytování. Každý případ je proto potřeba posuzovat individuálně,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví.

Kdy jde o nájem a kdy o podnikání

V následující tabulce uvádíme kritéria, která hrají roli pro rozhodování mezi pouhým pronájmem a podnikáním. Pro zdanění a další povinnosti vůči finančnímu úřadu a dalším institucím je rozhodující to, zda jde o příjem z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů (příloha daňového přiznání č. 2) nebo o samostatnou výdělečnou činnost, zdaněnou podle § 7 téhož zákona (příloha daňového přiznání č. 1).

Nájem vs. poskytování ubytovacích služeb
Kdy jde o nájemKdy jde o podnikání (ubytovací službu)
Délka pobytuDlouhodobě (měsíce až roky)Krátkodobě nebo přechodně (dny až týdny)
Účel pobytuZajištění bytové potřeby nájemceRekreace, turistika, přechodné ubytování
PoskytováníJednorázově na delší dobuPravidelně a opakovaně
NabídkaNabídka dlouhodobého bydleníAktivní nabídka ubytování, např. přes Airbnb
CenaZa měsíc nebo delší obdobíZa den nebo týden
Další službyPouze nezbytné služby spojené s bydlenímÚklid, výměna prádla, snídaně či další služby
Úklid a údržbaBěžnou údržbu a drobné opravy zajišťuje nájemceZajišťuje provozovatel, nikoliv host
EnergieObvykle si je zajišťuje nájemceSoučást poskytované služby
Charakter činnostiPronájem za účelem bydleníSoustavná činnost vykonávaná za účelem zisku
Typický příkladByt pronajatý rodině na rokByt pronajímaný turistům přes Airbnb
Zdanění příjmů§ 9 zákona o daních z příjmů§ 7 zákona o daních z příjmů

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Finanční úřad má o pronájmech přehled

Představa, že příjmy z Airbnb zůstávají pro Finanční správu skryté, už několik let neplatí. Digitální platformy totiž předávají daňovým úřadům informace o uživatelích.

„Digitální platformy dnes předávají daňovým správám informace o pronajímatelích, počtu rezervací i dosažených příjmech. Finanční úřady tak mají výrazně lepší přehled než v minulosti,“ vysvětluje Jáčová. Šance, že úřady odhalí nepřiznané příjmy nebo nesprávně vykázané podnikání, se proto v posledních letech výrazně zvýšila.

Při zjištění nesrovnalostí lze čekat dotazy k vysvětlení od Finanční správy nebo rovnou kontrolu. I proto je důležité si vést účetní evidenci a schovávat si doklady.

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Pozor také na DPH

Vedle daně z příjmu může některým pronajímatelům vzniknout také povinnost související s DPH. Typicky jde o případy, kdy využívají zahraniční platformy typu Airbnb nebo Booking, čili využívají služby poskytované ze zahraničí.

V takové situaci se sice nestávají klasickými plátci DPH, ale musejí se registrovat na finančním úřadě jako takzvaná identifikovaná osoba.

„Prakticky to znamená, že nejste plátci – na české faktury v tuzemsku nepřipočítáváte české DPH a nemáte nárok na odpočet – ale v určitých přeshraničních případech musíte v ČR přiznat a zaplatit DPH,“ vysvětluje právník Ondřej Preuss.

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Identifikovaná osoba podává přiznání k DPH i souhrnné hlášení. Oba formuláře se odevzdávají elektronicky vždy do 25. dne následujícího měsíce, pokud v daném období vznikla povinnost DPH přiznat.

Povinnosti nekončí u daní

Provozovatelé krátkodobého ubytování musí řešit také místní poplatky z pobytu. Jejich výši stanovují jednotlivé obce. Zákon o místních poplatcích určuje, že to nesmí být více než 50 korun za osobu a noc. Konkrétní sazbu si obce určují samy, případně si žádný poplatek stanovit nemusejí. Například v Praze nebo turisticky velmi oblíbené Kutné Hoře je to 50 korun, v Brně 21 korun.

Poplatek vybírá provozovatel ubytování a následně jej odvádí obci. „Je povinen poplatek od poplatníka vybrat a předat obci, kde provozuje ubytování, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce za měsíc uplynulý,“ uvádí k tomu například Praha 1.

Další povinností je evidence hostů. U cizinců musí provozovatel oznámit jejich ubytování policii nejpozději do tří dnů a současně vést domovní knihu podle zákona o pobytu cizinců. Do budoucna by měl administrativu zjednodušit registr eTurista. Jeho spuštění se však opakovaně odkládá a systém zatím není v provozu.

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