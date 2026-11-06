Akcie prudce padají. Investoři se bojí, že američtí demokraté zabrzdí boom AI

Výprodej, který už ve čtvrtek zasáhl Wall Street, se v pátek přelil také do Asie a následně zamířil do Evropy. Japonský index Nikkei 225 odepsal téměř šest procent a uzavřel na 57 434,77 bodu. Šlo o jeho nejvýraznější jednodenní pokles od dubna loňského roku. Tchajwanský index TAIEX ztratil podle agenturních údajů zhruba 4,5 procenta a během týdne se propadl o 12,2 procenta. To byl jeho nejhorší týdenní výsledek od roku 1991.
V Jižní Koreji se hlavní index Kospi během obchodování propadl až o 8,8 procenta, což přimělo burzu aktivovat mechanismus dočasného pozastavení obchodů. Akcie výrobce čipů SK Hynix nakonec ztratily podle jednotlivých údajů kolem deseti procent, Samsung Electronics odepsal více než šest procent.
Trump viní demokraty
Americký prezident Donald Trump reagoval na propad akcií obviněním demokratů, kteří po výrazném volebním úspěchu ovládli obě komory Kongresu. Podle něj jejich úspěch vedl k poklesu hodnoty investičních portfolií Američanů.
„Je to tak smutné sledovat! Dalo nám tolik práce dostat se na úroveň, jakou jsme tu ještě nikdy neměli, a pak přijde tohle,“ napsal Trump ve čtvrtek večer na své sociální síti Truth Social.
„Vaše penzijní účty 401(k) proto klesly. Pamatujte, nebyli to republikáni, ale dumokrati,“ dodal prezident. Použil přitom záměrně hanlivou slovní hříčku (Dumocrats), kterou své politické soupeře označuje také na předvolebních shromážděních.
Investoři se bojí regulace datových center
Obavy investorů se soustředí především na možnost, že demokraté začnou přísněji kontrolovat výstavbu datových center, která jsou nezbytná pro další rozvoj umělé inteligence. Volební výsledky totiž posílily politiky, kteří chtějí omezit jejich důsledky na obyvatele a životní prostředí.
Výrazným příkladem je Texas, kde zvítězila demokratická kandidátka na guvernérku Gina Hinojosaová. Ta už před volbami volala po okamžitém pozastavení nových projektů datových center. Po vítězství uvedla, že stát připraví zákony na ochranu obyvatel před jejich dopady na venkovské oblasti.
Podle údajů analytické společnosti Cleanview se přibližně 40 procent plánované kapacity datových center v USA má vybudovat ve státech, jejichž nově zvolení guvernéři slíbili výstavbu zastavit nebo pozastavit.
Právě tato vyhlídka ohrožuje investice technologických společností, které v posledních letech vkládaly obrovské prostředky do infrastruktury pro umělou inteligenci. Investoři navíc už delší dobu pochybují, zda budoucí příjmy z AI dokážou ospravedlnit současné vysoké náklady.
Přikrášlené iluze o budoucnosti
„Tento výprodej ukazuje, že ceny akcií společností zabývajících se umělou inteligencí vycházely z přikrášlených iluzí o budoucnosti a nyní jsou tyto iluze pryč,“ uvedl Tung Pao-čen ze společnosti Lingtong Shengtai.
„Americký akciový trh byl vlajkonošem a páteří globálních akciových sázek na AI. Nyní se tato páteř zlomila. Dokážou se rostoucí trhy v oblasti umělé inteligence jinde udržet samy o sobě?“ dodal.
Americký index S&P 500 ve čtvrtek klesl o 4,4 procenta, což byl jeho nejhorší výsledek od loňského dubna, kdy trhy zasáhla oznámení o clech. Technologický Nasdaq 100 se propadl o 6,4 procenta a podle agentury Bloomberg tím z trhu zmizelo přibližně 2,3 bilionu dolarů (zhruba 49 bilionů korun) tržní hodnoty.
Akcie společnosti Nvidia, která dominuje trhu s čipy pro umělou inteligenci, ve čtvrtek ztratily více než devět procent. Výrazně oslabily také Qualcomm nebo britská společnost Arm Holdings.
Někteří analytici proto varují, že současné problémy nemusí být jen krátkodobou reakcí na volební výsledky. „Větší otázkou zůstává, zda obrovské investice do infrastruktury pro umělou inteligenci dokážou přinést zisky a peněžní toky, které do nich investoři už nyní promítají,“ uvedl Greg Boland ze společnosti Moomoo.
Jiní odborníci naopak považují výprodej za přehnaný. John Woods ze společnosti Lombard Odier upozornil, že některé demokratické návrhy na pozastavení výstavby datových center v Texasu už jejich představitelé začali mírnit.