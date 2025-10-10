Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 1,90 procenta a uzavřel na 45.479,60 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 2,71 procenta na 6 552,51 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, se propadl dokonce o 3,56 procenta na 22.204,43 bodu. Indexy S&P 500 a Nasdaq tak vykázaly nejvýraznější jednodenní pokles od letošního dubna, napsala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump oznámil, že uvalí na Čínu další dodatečná cla ve výši 100 procent. Je to odveta za čtvrteční krok Číny, která rozšíří omezení vývozu v odvětví kovů vzácných zemin.
„Trump znovu zaskočil trh a vyvolal na něm další otázky,“ uvedl analytik Robert Pavlik ze společnosti Dakota Wealth.
Obnovený vzestup obchodního napětí mezi Spojenými státy a Čínou by mohl podkopat růst světové ekonomiky a negativně ovlivnit americké podniky, které se již nyní potýkají se zvýšenými náklady.
„Konečně jsme překonali nejhorší obavy ohledně cel a najednou čelíme další vlně těchto obav,“ uvedl analytik Steve Sosnick ze společnosti Interactive Brokers.
Akcie amerického výrobce čipů Qualcomm oslabily o více než sedm procent po zprávě, že Čína zahájila antimonopolní vyšetřování podniku. Čínský státní úřad pro regulaci trhu dnes uvedl, že Qualcomm je podezřelý z porušení čínských antimonopolních zákonů v souvislosti s převzetím izraelské společnosti Autotalks.
Na devizovém trhu americký dolar po Trumpových výrocích oslaboval. Euro si vůči dolaru kolem 22:00 SELČ připisovalo zhruba 0,4 procenta, vrátilo se tak nad hranici 1,16 USD. Za celý týden však ztrácelo více než procento, a to zejména kvůli politické nejistotě ve Francii.
Euro tlačí dolů rovněž nepříznivé údaje o vývoji německé ekonomiky. „Data z Německa nejsou dobrá. Domnívám se, že euro je tak zranitelnější zprávami z Francie,“ uvedla analytička Jane Foleyová z firmy Rabobank.