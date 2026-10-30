Z Teska bude Albert. Majitele změní přes 300 supermarketů v Česku i na Slovensku

„Akvizice představuje důležitý krok k posílení naší pozice v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Spojuje dvě společnosti, které se velmi dobře doplňují a mají silné znalosti lokálního trhu. Zároveň nám dává příležitost vstoupit na atraktivní slovenský trh,“ uvedl šéf společnosti Ahold Delhaize Frans Muller.
Síť prodejen Tesco se v Česku přičlení k více než 300 obchodům Albert, jež obslouží každý týden čtyři miliony zákazníků. Albert v tuzemsku zaměstnává 20 000 lidí, Tesco pak udává za Česko i Slovensko 14 000 pracovníků. Na Slovensku Ahold dosud nepůsobil, převzetím tamních prodejen konkurenta se mu tak otevírá nový trh.
Tesco v Česku
87 hypermarketů
58 supermarketů
39 prodejen expres
2 distribuční centra
126 franšízových prodejen Žabka
Transakce ještě podléhá schválení regulačními orgány. Zahrnuje všechny prodejny a kanceláře v České republice a na Slovensku a distribuční centra v Kralupech, Prešově a Beckově.
„Jsme hrdí na to, čeho jsme za uplynulých 30 let dosáhli. Jsem rád, že společnost Ahold Delhaize hodlá investovat na obou trzích. Tato transakce dále zjednoduší strukturu skupiny Tesco, umožní nám více se soustředit na naše hlavní podnikání ve Velké Británii a Irsku,“ sdělil Ken Murphy, generální ředitel společnosti Tesco.
„Až do dokončení transakce zůstávají naše podniky v České republice a na Slovensku součástí společnosti Tesco. Naší prioritou nadále zůstává poskytovat služby zákazníkům a podporovat naše zaměstnance.“
O prodeji středoevropské části Teska se začalo mluvit v červenci, kdy o záměrech britského majitele informoval list Financial Times. Ten tehdy zmiňoval i prodej maďarské divize. Ta však podle aktuálního vyjádření dál zůstává součástí skupiny.
„Maďarsko není součástí dnes oznámené dohody a Tesco tam nadále zůstává vlastníkem i provozovatelem svého podnikání. Společnost bude i nadále posuzovat všechny možnosti budoucího působení na maďarském trhu,“ uvedla firma v prohlášení.
|Řetězec
|Oznámeno
|Prodejny převzal
|Julius Meinl
|srpen 2005
|Albert
|Carrefour
|září 2005
|Tesco
|Edeka
|listopad 2005
|Tesco
|Delvita
|listopad 2006
|Billa
|Plus Discount
|březen 2008
|Penny Market
|Interspar
|březen 2014
|Albert