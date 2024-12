Stále více Švédů slaví Vánoce bez alkoholu. Pomáhá v tom částečná prohibice

Vánoce jsou synonymem nadměrného pití, zejména alkoholu. V Evropě a USA se v prosinci tradičně zvyšuje spotřeba alkoholu. Například téměř dvě třetiny Britů tvrdí, že o Vánocích hodlají pít více než například v jiných obdobích roku. Ve Švédsku však termín Vit Jul, tedy bílé Vánoce, označuje prosinec jako měsíc abstinence.

V posledních patnácti letech se ve Švédsku koncept Vit Monat (bílý měsíc), a zejména Vit Jul, těší stále větší oblibě. Původně charitativní myšlenka vznikla jako partnerský projekt Švédska a Finska. Nyní se stále více Švédů rozhoduje pro Vit Monat v prosinci nebo lednu.

„Možná jsem naivní, ale myslím, že hodně lidí chce být zodpovědných. A rodina bude mít o Vánocích přednost před pitím,“ říká pro list The Guardian Jimmy Hemmingsson z Vega Bryggeri, jednoho z minipivovarů v Göteborgu. Mnoho švédských rodin má o svátcích před sebou dlouhé cesty za příbuznými. „O Vánocích jezdíme na venkov, takže to znamená žádné pití. Řízení pod vlivem alkoholu je u nás skutečné tabu,“ dodává.

Vit Jul vychází z desetiletí trvajícího projektu, jehož cílem je vštípit švédské populaci myšlenku zodpovědného pití alkoholu, a to především prostřednictvím Systembolaget, státního monopolu na prodej alkoholu. Jeho existence naznačuje, že rozumné pití je cílem na celý život, nejen na Vánoce. Státní alkoholové monopoly mají také Island, Finsko a Norsko.

Supermarkety bez alkoholu

Monopol je pro cizince na první pohled zvenčí neviditelný. V restauracích nebo barech turistům není zřejmé, že maloobchodní prodej alkoholu stát přísně kontroluje. Obrovské supermarkety v zemi nenabízejí tvrdý alkohol ani víno. Samotný Systembolaget – monopol a zároveň název jeho značkových prodejen – je v sobotu večer a v neděli celý den zavřený. Většina poboček zavírá v 19 hodin i ve všední dny.

Nathan Brinker, generální ředitel pivovaru Vega tvrdí, že jedním z největších úspěchů společnosti Vega je pivo vlastní značky bez alkoholu, které nyní tvoří patnáct procent její produkce. Od září je k dostání ve všech prodejnách Systembolaget. Brinker, který pochází ze Severní Karolíny, přiznává, že jako Američanovi mu Systembolaget zpočátku připadal otravný, časem si na něj ale zvykl.

Étos státního monopolu a jeho základní zásada, že alkohol by měl být kontrolován a respektován, se vztahuje i na společnost Vega. „Nemáme například na skladě lihoviny, protože nechceme, aby lidé ztratili přehled o tom, co pijí. Aktivně nechceme, aby se lidé opíjeli. Chceme jen, aby si lidé užili to, co nás baví,“ dodává Brinker.

Mladí pít nechtějí

Jako součást odklonu mladé generace od večírků, uvádí Emma Ziemannová, trojnásobná mistryně Švédska v sommelierství, zájem o zdraví a pohodu a také vliv sociálních médií. „Lidé se nechtějí nechat zachytit opilí na kameru. A nechtějí mít kocovinu, když mají druhý den jít cvičit.“ Přesto se ve Švédsku stále objevují nové trendy v konzumaci alkoholu: exotická ovocná piva, růžová vína, kyselá piva, kvašená šumivá vína či italské suché červené víno Amarone.

V loňském roce vydala asociace pro informace o alkoholu a drogách zprávu, která ukázala, že stále více lidí přestává pít alkohol. K tomu přispívají převážně lidé mladší 50 let, u lidí starších 50 let se naopak objevují zprávy o mírném nárůstu spotřeby, uzavírá The Guardian.