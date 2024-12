Opilé nehody. Pojišťovny spočítaly, kde se nejvíc bourá, hříšníkům zdraží

Na nový bodový systém a spolu s ním i v řadě případů přísnější pokuty už si většina řidičů asi zvykla. Přesto připomínáme, že jízda pod vlivem alkoholu automaticky znamená pokutu od 7 000 Kč do 25 000 Kč, nad 0,3 promile také šest trestných bodů a ztrátu řidičáku na šest až 18 měsíců. Připomínáme také, že pokud jako opilý řidič způsobíte nehodu, pojišťovna poškozeným vše uhradí, následně však vše bude po vás vymáhat. A i jako opilý poškozený můžete mít s pojišťovnou problém v podobě minimálně krácení plnění.

Opilých nehod je pořád hodně

„V letech 2022 až 2024 došlo celkem ke 279 301 nehodám, které byly řešeny policí. Z tohoto počtu za 14 355 nehodami (5,14 % z celkového počtu) stál alkohol. Tyto nehody pod vlivem alkoholu bohužel dále způsobily 5 588 lehkých zranění, 396 těžkých zranění a u 39 dopravních nehod zaviněných vlivem alkoholu došlo bohužel také k úmrtí účastníka dopravní nehody,“ uvádí Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP.

Nejvíce rizikové okresy za roky 2022 až 2024 Břeclav: z celkového počtu 1 461 nehod vzniklo 196 pod vlivem alkoholu (13,4 %), stabilní nejhorší výsledek stejně jako v roce 2023 i v roce 2022 Klatovy: z celkového počtu 1 594 nehod vzniklo 159 pod vlivem alkoholu (10,0 %), posun ze 7. nejhoršího pořadí ve srovnání s rokem 2023. Plzeň-sever: z celkového počtu 1 664 nehod vzniklo 163 pod vlivem alkoholu (9,8 %), posun ze 4. místa v roce 2023. Znojmo: z celkového počtu 1 389 nehod vzniklo 136 pod vlivem alkoholu (9,8 %), posun ze 2. nejhoršího pořadí v roce 2023. Hodonín: z celkového počtu 1 885 nehod vzniklo 178 pod vlivem alkoholu (9,4 %), posun ze 3. nejhoršího pořadí v roce 2023. Blansko: z celkového počtu 1 399 nehod vzniklo 132 pod vlivem alkoholu (9,4 %), posun z 10. místa v roce 2023. Jindřichův Hradec: z celkového počtu 1 457 nehod vzniklo 134 pod vlivem alkoholu (9,2 %), posun z 5. místa v roce 2023. Tachov: z celkového počtu 1 386 nehod vzniklo 122 pod vlivem alkoholu (8,8 %), stabilní pořadí ve srovnání s rokem 2023 Český Krumlov: z celkového počtu 1 446 nehod vzniklo 122 pod vlivem alkoholu (8,4 %), stabilní pořadí ve srovnání s rokem 2023 České Budějovice: z celkového počtu 4 275 nehod vzniklo 351 pod vlivem alkoholu (8,2 %), posun ze 12. místa v roce 2023.

U všech dopravních nehod vychází, že přibližně každá pátá nehoda šetřená policí (21 % ze všech nehod) končí zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. U nehod s alkoholem je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám cca dvojnásobné, když 42 % nehod pod vlivem alkoholu zahrnuje zranění nebo úmrtí. „Podíl nehod pod vlivem alkoholu za samotný rok 2024 dosahuje úrovně 5,1 %, což představuje nižší hodnotu proti roku 2022 s 5,4% podílem, ale vůči úrovni roku 2023 s 4,9% podílem nehod pod vlivem alkoholu došlo naopak k dílčímu nárůstu,“ upřesňuje statistiky Petr Jedlička.

Z policejních statistik vyplývá, že mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším výskytem nehod pod vlivem alkoholu patří tradičně oblast jihozápadní Moravy a západu Čech, zejména Plzeňska. Nejhůře je na tom Břeclav, kde je každá osmá vzniklá nehoda pod vlivem alkoholu. „Enormní rizikovost vychází také v okrese Klatovy, Plzeň – sever, Znojmo, Hodonín, Blansko a Jindřichův Hradec, kde podíl nehod pod vlivem alkoholu dosahuje vždy nejméně 9 % všech šetřených nehod. Za alarmující fakt lze prohlásit, že vysoká rizikovost těchto okresů většinou vycházela i v předchozích srovnání ČKP komunikovaných o Vánoci v předchozích letech,“ upozornili specialisté z ČKP.

Alkohol nemají rády ani pojišťovny

Michal Kárný z pojišťovny Direct upozorňuje, že vyhnout se trestu za alkohol za volantem nejde ani v případě policie, ale ani pojišťovny. „Řidičům nepomůže ani to, že policistům zkoušku na alkohol nebo drogy odmítnou. Odmítnutí totiž pro pojišťovnu automaticky znamená to stejné, jako by se u nich alkohol nebo drogy potvrdily. Kromě alkoholu a drog si dejte pozor také na některé léky. Stejná pravidla totiž platí i pro prášky, které jsou označené zákazem řídit motorové vozidlo,“ vysvětlil.

Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky tak opravdu v konečném důsledku vyjde velmi draho. Jde o přestupek, který není možné řešit na místě. Ve správním řízení se pak pokuta dostává na 25 000 Kč až 75 000 Kč, přidáváno je šest trestných bodů a také zákaz řízení na 18 až 36 měsíců. A pozor, pojišťovny řízení pod vlivem alkoholu nebo drog trestají i do budoucna a za pojištění si hříšníci příště výrazně připlatí.

„V Directu se takovýto klient posune o deset stupňů níž na bonusové stupnici. Pokud měl maximální bonus, tak se dostane na nulu. Pokud neměl, dostává se do malusu. To znamená, že si za pojištění připlatí ještě víc,“ vysvětluje tisková mluvčí pojišťovny Nela Maťašeje. Toto pravidlo ale neplatí u všech pojišťoven, protože podmínky pro bonus a malus si každá nastavuje individuálně.