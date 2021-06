Rébus pro české úřady. Proč za tvrdou sodovku stát ‚inkasuje‘ pokaždé jinak?

PRAHA Z třetinkové plechovky nového alkoholického nápoje hard seltzer si stát vezme přes čtyři koruny, polovinu – anebo také nic. Žádná jiná komodita se u nás nedaní třemi různými způsoby.

Hard seltzer je americký hit, kterým se snaží zaujmout dospělé pijáky i výrobci a dovozci v Česku. Minimálně v nejbližších letech, během kterých se ukáže, jak moc Češi stojí o tohle pití připomínající lehce ochucenou sodovku s alkoholem, z něj však státní pokladna moc nezbohatne.



Viper, Wai Moment, Obora nebo Zoda? Jednotlivé značky jsou prakticky identické nízkým obsahem alkoholu i kalorií, mírně se liší příchutí. Největší rozdíl může být v technologii. Alko soda vzniká kvašením, nejčastěji třtinového cukru nebo glukózového sirupu, použít lze i slad nebo mošt z hroznů. A právě v tom je kámen úrazu – zdanit jako kořalky, jako pivo, nebo jako víno?

Česká legislativa má pro různé druhy výroby alkoholu zcela rozdílný způsob výpočtu, a tedy i výše spotřební daně. Úředníky a celníky čeká kolem alko sody evidentně hodně práce s kontrolou. Přitom prodeje budou zřejmě ještě dlouho nevelké a daňový příjem státu minimální.

Lihovina, pivo, nebo víno?

Lihoviny se zdaňují podle aktuální sazby za litr lihu a obsahu čistého etanolu v nápoji, pivo podle jiné sazby za každý stupeň a hektolitr, tichá vína mají sazbu nulovou. Takže z každé třetinky alko sody o obsahu čtyř procent alkoholu může stát vybírat buď 4,3 koruny (zdaněno jako lihoviny), nebo méně než polovinu (jako pivo), ale také nic.

Záleží na tom, jakou technologii výrobce použije. Aby to neměli výrobci a výběrčí daní snadné, budou rozhodovat o té či oné daňové kategorii i detailní rozdíly v rámci jedné technologie. Třeba zda a kolik cukru se přidá do kvašení vinného moštu.

Mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová vysvětluje, že hard seltzer vyrobený technologicky kvašením cukerného roztoku – tedy rozpuštěním cukru ve vodě a jeho následným prokvašením, filtrací a dalšími úpravami –, bude spadat do kategorie ostatních kvašených nápojů, případně ostatních lihových nápojů. „V tomto případě bude daněn daní z lihu, tedy dle obsahu etanolu ve výrobku,“ vysvětluje mluvčí celníků.

Potvrzuje také, že technologie výroby se může značně lišit, zejména v použití vstupních surovin, takže není vyloučeno, že některé alko sody mohou být daněny též jako pivo, případně jako víno nebo jejich meziprodukty. Pro případ nulové sazby pro víno bude podle Prudičové rozhodující, zda bude vstupní surovina čistě hroznový mošt, nebo zda se bude například jednat o pouhý přídavek moštu k cukernému roztoku. A také zda po dokvašení nebudou učiněny zásahy k neutralizaci chutě a vůně.

„Je to pořádný chaos“

Z cukerné složky kvašenou alkosodu značky Viper vyrábí a od letoška prodává Plzeňský Prazdroj, dvojka pivního trhu Pivovary Staropramen prodávají dovážený Wai Moment. Ještě před nimi s hard seltzerem přišel v prosinci jako první v Česku jihočeský minipivovar Obora. Výrobců alko sody ovšem přibývá.

Třeba Zahradní vinařství z Mikulova vyrábí vinný hard seltzer Zoda. A využívá faktu, že alkohol z vinné révy má u nás (až na výjimky) nulovou spotřební daň. „I většina nových značek německých hard seltzerů využívá jako základ révové víno, které spotřební dani jako takové nepodléhá. Inspiraci jsme objevili v roce 2019 na cestě do USA,“ uvedl zakladatel vinařství Hynek Chaloupka.

Jak se úředníci a také výrobci vyrovnají s komplikovaným systémem zdanění alko sody, se pozná až za několik měsíců. Prodeje novinky teprve začínají a příjem z daně je zatím zanedbatelný.

„Je to pořádný chaos. Odhaduji, že nejvíc se bude zdaňovat systémem podle obsahu lihu, nulová daň jako u vína je otázka. A jako pivo? To by musely být při výrobě použity nejméně dvě třetiny cukerné složky ze sladu. Já tomu ale nedávám moc šancí, jestli vůbec. V zemi s tak silnou klasickou pivní tradicí se alko soda těžko dokáže uchytit,“ řekl pro Lidovky.cz Tomáš Maier, který na České zemědělské univerzitě Praha přednáší obor ekonomika pivovarnictví.